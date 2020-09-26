الصين تسمح بعودة الأجانب حتى بتأشيرات منتهية الصلاحية وأزمة توفر رحلات طيران

في علامة على ثقتها بالسيطرة على جائحة كورونا أعلنت الصين الأربعاء السماح للأجانب بالعودة إليها حتى لمن لديهم تأشيرات وإقامات منتهية الصلاحية بحسب بيان الخارجية الصينية.

ويبدو أنه هناك ازمة في توفر رحلات إلى الصين حاليا، فقد تظهر مواقع الحجز أسعار مرتفعة جدا، و أفاد رجل أعمال لأريبيان بزنس إنه يحاول العودة إلى أعماله في الصين لكن الرحلات الحالية قليلة جدا والرحلة التي يتوفر فيها حجز يأتي موعدها العام القادم في شهر أغسطس وقيمة التذكرة 5 آلاف دولار.

وكانت الصين قد أعلنت الأربعاء ، أنها ستخفف من قيود منح التأشيرات لبعض الأجانب في مؤشر على الثقة في احتواء البلاد لوباء فيروس كورونا.

قالت وزارة الخارجية الصينية والإدارة الوطنية للهجرة في بيان إنه ، اعتبارًا من 28 سبتمبر ، سيُسمح للمواطنين الأجانب الذين يحملون تصاريح إقامة عمل صينية سارية بدخول البلاد دون الحاجة إلى التقدم للحصول على تأشيرة جديدة.

بالإضافة إلى ذلك ، سيُسمح أيضًا لأولئك الذين يدخلون لأسباب شخصية ولم شمل الأسرة بالدخول دون التقدم بطلب للحصول على تأشيرات جديدة.

وأفاد البيان بتفاصيل الفئات الثلاثة التي سيسمح لها وهي :سيُسمح بتصاريح الإقامة الصينية الصالحة للعمل والتأشيرات لدواعي الأمور الشخصية ولم الشمل بدخول الصين دون الحاجة إلى التقدم للحصول على تأشيرات جديدة.

وفي حال كانت صلاحية الفئات الثلاث المذكورة أعلاه من تصاريح الإقامة التي يحملها الرعايا الأجانب وحصلوا عليها بعد 28 مارس 2020 ، فيجوز لحامليها التقدم للحصول على التأشيرات ذات الصلة من خلال تقديم تصاريح الإقامة المنتهية الصلاحية والوثائق ذات الصلة إلى السفارات أو القنصليات الصينية بشرط أن يكون الغرض ذاته للزيارة للصين. وأضاف البيان أنه يجب على الأفراد المذكورين أعلاه الالتزام الصارم باللوائح الصينية الخاصة بالوقاية من الأوبئة ومكافحتها.

وكانت الصين قد أعلنت مطلع الشهر الجاري أنها ستلزام القادمين على متن رحلات جوية مباشرة من الولايات المتحدة بتقديم شهادات تؤكد خلوهم من فيروس كورونا قبل 72 ساعة من الرحلة اعتبارا من الاثنين 15 سبتمبر/ أيلول الجاري بعد أن فتحت حدودها أمام القادمين من 9 دول هي باكستان وكندا وتالند وكامبوديا واليونان والدنمارك والسويد والنمسا بحسب صحيفة ساوث تشاينا ديلي.

وستبدأ العاصمة الصينية باستقبال رحلات جوية قادمة من ثماني دول من يوم الخميس ، مما يخفف الحظر الذي فرض منذ خمسة أشهر على خدمات الركاب الدولية في إشارة أخرى إلى عودة الحياة إلى طبيعتها في بكين.

وقالت إدارة الطيران المدني الصينية وقتها إن بكين ستعيد فتح حدودها أمام ثماني دول في الرحلات الجوية الدولية في إشارة إلى أنه تم منح تلك البلدان الضوء الأخضر للسفر إلى الصين بسبب انخفاض معدل الإصابة بكورونا المستجد في تلك الدول.

ووصلت أول رحلة بموجب هذه الاجراءات إلى بكين من بنوم بنه في كمبوديا يوم الخميس.

وينهي القرار جزئيا حظرًا على جميع الرحلات الجوية الدولية المتجهة إلى بكين والذي تم فرضه في أواخر مارس بسبب مخاوف من استفحال انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال المسافرين الدوليين.

لكن السلطات الصينية شددت قواعد اختبار كورونا حيث تطلب من جميع الركاب تقديم نتيجة اختبار سلبية من ثلاثة أيام - بدلاً من الأيام الخمسة السابقة - قبل المغادرة.

قال المتحدث باسم الحكومة المحلية شو هيجيان ، إن جميع الركاب الذين يصلون إلى بكين سيظلون مضطرين لإكمال 14 يومًا من الحجر الصحي في مركز في ضواحي بكين.