سلطنة عمان تستأنف الرحلات الدولية المنتظمة اعتبارا من أول أكتوبر

أعلنت سلطنة عُمان، الخميس، عن استئناف الرحلات الدولية والداخلية اعتباراً من أول أكتوبر المقبل.

وذكرت هيئة الطيران المدني العُمانية في بيانها أن استئناف الرحلات سيكون وفقا لإجراءات صارمة لحماية البلاد وطواقم الطيران من فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

كما سيكون استئناف الرحلات الدولية بمستوى النقل الجوي المحدود الذي سيقتصر على تشغيل رحلات منتظمة محدودة العدد بين مطار مسقط الدولي وعدد من المطارات في مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأوروبا وأفريقيا.

وقالت الهيئة إنه "سيتم استئناف الرحلات الدولية المجدولة في مطار مسقط مع مواصلة تشغيل الرحلات الداخلية إلى المطارات الأخرى داخل السلطنة، خلال هذه المرحلة التي ستليها مرحلة التقييم الوضع الصحي والجدوى الاقتصادية لاستئناف باقي الرحلات الدولية المنتظمة إلى الوجهات الأخرى".

ويُستأنف تشغيل الرحلات المجدولة إلى 17 مدينة في 12 دولة حول العالم في أول أكتوبر، تشمل ربط مسقط بكل من لندن وفرانكفورت وإسطنبول بواقع رحلتين أسبوعياً.





كانت عُمان أوقفت الحركة الجوية للرحلات الدولية في مارس الماضي في إطار الجهود الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.