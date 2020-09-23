الضباب يدفع إلى تخفيض السرعة إلى 80 كم في أبوظبي

قررت شرطة أبوظبي خفض السرعة على طرق الإمارة إلى 80 كم، ودعت السائقين إلى الالتزام بـ"القيادة الآمنة" أثناء الضباب.



كما نبهت شرطة أبوظبي السائقين إلى عدم الانشغال بالهاتف أو التصوير أثناء تشكل الضباب حفاظاً على سلامة جميع مستخدمي الطريق.

ودعت السائقين إلى متابعة حالة الطقس قبل التحرك بالمركبة، وخفض السرعات وترك مسافة أمان كافية واستخدام ماسحات الزجاج وإضاءة السيارة لرؤية الطريق بوضوح في حال انخفاض الرؤية الافقية، والتأكد من جاهزية المركبة بشكل خاص أثناء #تقلبات الطقس" وإجراء الصيانة اللازمة وفحص سلامة المكابح والإطارات.

وناشدتهم بضرورة التقيد بالسرعة التي يتم تحديدها على طرق إمارة أبوظبي في أوقات الضباب وهي 80 كم/ساعة.

وأشارت إلى أن السرعات تتغير مع تغير الأحوال الجوية على اللوحات الإرشادية الإلكترونية على الطرق، وتنبيه السائقين بخفضها تطبيقاً لقرار لجنة السلامة المرورية بإمارة أبوظبي في الظروف الجوية المتقلبة، مؤكدة أهمية ترك مسافة أمان كافية، وتجنب الضغط الفجائي على الفرامل ومتابعة النشرة الجوية للاطلاع على أحوال الطقس والتقيد بالتعليمات الوقائية من خلال منظومتها الذكية.

ونقلت صحيفة الخليج عن العقيد تركي بن فارس، مدير إدارة مركز القيادة السيطرة في الإدارة العامة للعمليات، إن إدارة المركز، تلقت 2034 مكالمة هاتفية، وسجلت 29 حادثاً مرورياً، خلال فترة الضباب بين منتصف ليلة الاثنين (أمس الأول) وحتى الساعة التاسعة من صباح أمس الثلاثاء.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع أن يكون طقس اليوم الأربعاء صحواً بوجـــــه عام، ورطباً ليلاً وصباح الخميس مع استمرار تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والـــساحلية.



