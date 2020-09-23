شاهد فيديو لتسبب طائر بهبوط اضطراري لطائرة نائب الرئيس الأمريكي

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طائرة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس اضطرت للعودة إلى مطار في نيوهامبشاير عقب إقلاعها بعد اصطدام طير بها وتسببه في مشكلة فنية في محرك الطائرة.
عادت طائرة بنس والتي تلقب برقم 2 ( ايرفورس 2- Air Force Two) إلى مطار مانشستر بولاية نيوهامبشير، يوم الثلاثاء مبارشرة بعد اقلاعها لتنفذ هبوطا اضطراريا بسبب خلل في محركها نتيجة اصطدامها بطيور.
وكانت الطائرة متجهة إلى واشنطن من مطار محلي وهي طائرة شحن من نوع سي 17
@WMUR9 @foxnewsalert @NECN Air Force Two bird strike after departing @flymanchester to D.C pic.twitter.com/v86lJ29RV7— Daniel Cerritos (@Theyoshifan200) September 22, 2020
وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن البيت الأبيض لم يرد على الفور على طلب التعليق على التقارير الواردة.
وكان بنس في طريقه إلى مدينة بوسطن بعد عقده تجمعا انتخابيا في إطار حملة ترامب بولاية نيوهامبشير.