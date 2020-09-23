شاهد فيديو لتسبب طائر بهبوط اضطراري لطائرة نائب الرئيس الأمريكي

عادت طائرة بنس والتي تلقب برقم 2 ( ايرفورس 2- Air Force Two) إلى مطار مانشستر بولاية نيوهامبشير، يوم الثلاثاء مبارشرة بعد اقلاعها لتنفذ هبوطا اضطراريا بسبب خلل في محركها نتيجة اصطدامها بطيور.

وكانت الطائرة متجهة إلى واشنطن من مطار محلي وهي طائرة شحن من نوع سي 17

ولفتت قناة WMUR التلفزيونية المحلية نقلا عن مصادرها، بأن العطل الفني في المحرك قد يكون ناجما عن اصطدام طير فيه.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن البيت الأبيض لم يرد على الفور على طلب التعليق على التقارير الواردة.

وكان بنس في طريقه إلى مدينة بوسطن بعد عقده تجمعا انتخابيا في إطار حملة ترامب بولاية نيوهامبشير.