أنباء عن عودة مقيمين في اليمن إلى السعودية

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نقلت تقارير صحفية نبأ فتح اليوم منفذ الوديعة بين السعودية واليمن وتشترط السعودية الالتزام بالفحص المعتمد مع إقامة سارية المفعول أو ختم خروج وعودة ساري المفعول مع شهادة طبية بصلاحية لا تتجاوز 48 من اجراء الفحص.
وأعلنت السلطات اليمنية أنه فتحت منفذ الوديعة أمام اليمنيين الراغبين دخول المملكة العربية السعودية بعدة شروط بحسب ما نقلته تقارير صحفية.
وصرح مدير عام الميناء مطلق الصيعري أن منفذ الوديعة أصبح مفتوحا للمسافرين
اليمنيين وفقا لعدة ضوابط. ووفقا للصيعري فإن الشروط تتمثل في تأشيرة دخول للملكة وفحص PCR الذي يثبت خلوه من فيروس كورونا وفي مدة لاتزيد عن 48 ساعة من الفحص عند وصوله المنفذ السعودي. وتم إغلاق المنفذ مع تفشي فيروس كورونا في المنطقة ومنها اليمن والسعودية
ليعاد فتحه بعد تراجع الإصابات بالفيروس في كل من السعودية واليمن
أهلاً بك، يمكنك المغادرة عبر منفذ الوديعة طالما لايوجد ملاحظات في سجل المستفيد، مع وجود موافقة بلد المقصد، سعدنا بتواصلك— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) July 12, 2020