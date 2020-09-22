لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا
  • بحث
قائمة

حجم الخط

- Aa +

  1. الصفحة الرئيسية
  2. قطاعات وصناعات
  3. مواصلات
الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 04:45 م

حجم الخط

- Aa +

أنباء عن عودة مقيمين في اليمن إلى السعودية

نقلت تقارير صحفية نبأ فتح اليوم منفذ الوديعة بين السعودية واليمن وتشترط السعودية الالتزام بالفحص المعتمد مع إقامة سارية المفعول أو ختم خروج وعودة ساري المفعول مع شهادة طبية بصلاحية لا تتجاوز 48 من اجراء الفحص.

أنباء عن عودة مقيمين في اليمن إلى السعودية

وأعلنت السلطات اليمنية أنه فتحت منفذ الوديعة أمام اليمنيين الراغبين دخول  المملكة العربية السعودية بعدة شروط بحسب ما نقلته تقارير صحفية.

وصرح مدير عام الميناء مطلق الصيعري أن منفذ الوديعة أصبح مفتوحا للمسافرين
اليمنيين وفقا لعدة ضوابط. ووفقا للصيعري فإن الشروط تتمثل في تأشيرة دخول للملكة وفحص PCR الذي يثبت خلوه من فيروس كورونا وفي مدة لاتزيد عن 48 ساعة من الفحص عند وصوله المنفذ السعودي. وتم إغلاق المنفذ مع تفشي فيروس كورونا في المنطقة ومنها اليمن والسعودية

ليعاد فتحه بعد تراجع الإصابات بالفيروس في كل من السعودية واليمن

اقرأ التالي

"السعودية للكهرباء" تنشئ مرفأ للصيد في الشقيق

طيران الإمارات تشغل رحلة يومية ثانية إلى البحرين

أبو ظبي: حجز وغرامة لمخالفة جلوس الطفل في المقعد الأمامي