الإمارات: تحذير من الضباب ووقوع حوادث مرورية متفرقة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرا من تدني الرؤية مع خارطة توضح توزع المناطق التي تشهد تشكل الضباب في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما ظهر خلال فترة الصباح اليوم.

ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة قائدي المركبات إلى توخي أقصى درجات الحيطة، واتباع قواعد القيادة الآمنة، خاصة في الفترات الصباحية، نتيجةً لتشكل الضباب الكثيف الذي قد يتسبب في انخفاض مستوى الرؤية، على بعض المناطق، والطرق الخارجية والسريعة بإمارة الشارقة في مثل هذه الفترات من العام.

وجاء ذلك عقب تسبب الضباب في حادث مروري لــ 21 مركبة، ودعا مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، قائدي المركبات إلى الالتزام بقوانين القيادة أثناء تشكل الضباب، والمتمثلة في إيقاف المركبة خارج الطريق قدر الإمكان، واستخدام إضاءات الضباب وعدم استخدام الإضاءات الرباعية التنبيهية إلا في حالات التوقف التام للمركبة، والالتزام بالسرعات المحددة للطريق، بالإضافة إلى ضرورة ترك مسافات أمان كافية بين المركبات، حاثاً إياهم على ضرورة الانتباه وتوخي الحيطة والحذر أثناء السير على الطرق تجنباً للمخاطر المحتمل وقوعها نتيجة تشكل الضباب.

#حالة_الطرق | #ضباب في مناطق مختلفة من الإمارة وعلى شوارع متفرقة، يرجى من الأخوة السائقين أخذ الحيطة والحذر.— Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) September 22, 2020

وفي دبي وقعت حوادث متفرقة منذ قليل مع بداية ساعات الذروة الصباحية. وأشارت شرطة دبي إلى وقوع حادث اصطدام معرقل لحركة السير على شارع الصفا قبل سيتي ووك للقادمين من شارع المركز المالي العلوي، ودعت لأخذ الحيطة والحذر.