طيران الإمارات تشغل رحلة يومية ثانية إلى البحرين

أكدت طيران الإمارات التزامها نحو البحرين بالإعلان عن تشغيل رحلة يومية ثانية إلى المملكة، ما سيوفر أمام العملاء للسفر بين البحرين ودبي ومختلف محطات شبكة خطوط الناقلة، التي تغطي الآن أكثر من 85 وجهة.

وسوف تعمل الرحلة اليومية الثانية بطائرات البوينج 777-300ER. واعتباراً من 20 سبتمبر الجاري، ستغادر رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 837" مطار دبي الدولي في الساعة 9:45 صباحاً وتصل إلى البحرين في الساعة 10 صباحاً. وتقلع رحلة العودة "ئي كيه 838" من مطار البحرين الدولي في الساعة 11:30 صباحاً وتصل إلى دبي في الساعة 1:55 بعد الظهر. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي والبحرين).

والحجز متاح على الرحلات عبر الموقع الشبكي emirates.com أو تطبيق طيران الإمارات ومراكز الاتصال، أو عن طريق وكلاء السفر.

ويمكن للعملاء من مختلف محطات طيران الإمارات التوقف في دبي مع إعادة فتح أبواب المدينة أمام الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين. ولضمان سلامة المسافرين والسياح والمجتمعات، فإن إبراز شهادة فحص "كوفيد-19" PCR يعتبر إلزامياً لجميع الركاب العابرين (الترانزيت) والقادمين إلى دبي (والإمارات العربية المتحدة) قبل ركوب الطائرة، بمن فيهم مواطنو دولة الإمارات والمقيمون والسياح، بغض النظر عن البلد الذي يأتون منه.

دبي ترحب بزوارها: تعد دبي واحدة من الوجهات العالمية الأكثر شعبية. ففي عام 2019، استقبلت المدينة 16.7 مليون زائر واستضافت مئات الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض العالمية، بالإضافة إلى الأحداث الرياضية والترفيهية. وأصبحت دبي من أوائل مدن العالم التي تحصل على ختم "السفر الآمن" SafeTravels من مجلس السفر والسياحة العالمي WTTC الذي صادق على التدابير والإجراءات الاحترازية الشاملة والفعالة التي تتخذها دبي لضمان صحة وسلامة زوارها.

اختبار PCR في دبي: عملاء طيران الإمارات الذين يحتاجون إلى شهادة اختبار PCR للكشف عن "كوفيد-19" قبل المغادرة من دبي، يمكنهم الاستفادة من أسعار خاصة يوفرها المستشفى الأميركي والعيادات التابعة له، وما عليهم سوى إبراز التذكرة أو بطاقة الصعود إلى الطائرة. يتوفر أيضاً إمكانية إجراء الاختبار في المنزل أو المكتب، وإصدار النتيجة في غضون 48 ساعة. معلومات أوفى على www.emirates.com/flytoDubai