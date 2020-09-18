مجموعة "طيران الإمارات" تنوي انتاج وجبات كوشر

نقلت أ ف ب أن مجموعة "طيران الإمارات" الخميس ستبدأ بانتاج وجبات كوشر المعدّة وفقا للتقاليد الدينية اليهودية، وذلك بعد يومين على توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.ومن المتوقع ان تبدأ شركة النقل الجوي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط ومقرها دبي، بتسيير رحلات إلى الدولة العبرية قبل نهاية العام الحالي حسبما أعلن مسؤولون إماراتيون وإسرائيليون في وقت سابق.

وكانت "طيران الإمارات" تشتري وجبات كوشر من جهة خارجية، لكنها تنوي الآن انتاج هذه الوجبات من خلال شركة "الإمارات لتموين الطائرات" التابعة لها والتي تقوم بتموين طائراتها تحت مسمى "كوشر ارابيا".

وقالت "الإمارات لتموين الطائرات" في بيان إنّها وقّعت مذكرة تفاهم مع شركة يديرها رئيس "المجلس اليهودي في الامارات" روس كريل للحصول على شهادات من قبل جهات دينية يهودية تسمح بانتاج هذه الوجبات.

وأوضح سعيد محمد الرئيس التنفيذي لـ"الإمارات لتموين الطائرات" أنّه "مع التطورات الأخيرة نتوقع أن ينمو الطلب على طعام الكوشر في الإمارات والمنطقة بسرعة"، مضيفا "سنستكشف أيضا افتتاح مطاعم في دبي ودول مجلس التعاون الخليجي".

يذكر أن ﺩﺍﺋﺭﺓ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺣﺔ في ﺃﺑﻭﻅﺑﻲ أرسلت الأسبوع الماضي تعميما- اطلع أريبيان بزنس عليه، ويقضي ﺑﺿﻣﺎﻥ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺃﻁﻌﻣﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺯﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺡ ﻓﻲ ﺇﻣﺎﺭﺓ ﺃﺑﻭﻅﺑﻲ، مع طلب ﻣﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻧﺷﺂﺕ ﺍﻟﻔﻧﺩﻗﻳﺔ ﺗﺿﻣﻳﻥ ﺧﻳﺎﺭﺍﺕ ﻁﻌﺎﻡ ﺍﻟﻛﻭﺷﺭ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﺋﻡ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﻭﺟﻣﻳﻊ ﻣﻧﺎﻓﺫ ﺍﻟﻣﺄﻛﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﻣﺷﺭﻭﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻧﺷﺂﺗﻬم.

ويضيف التعميم أنه ﺍﻧﻁﻼﻗﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﺩﺍﺋﺭﺓ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺣﺔ -ﺃﺑﻭﻅﺑﻲ ﺑﺿﻣﺎﻥ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺃﻁﻌﻣﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺯﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺡ ﻓﻲ ﺇﻣﺎﺭﺓ ﺃﺑﻭﻅﺑﻲ، ُﻳﺭﺟﻰ ﻣﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻧﺷﺂﺕ ﺍﻟﻔﻧﺩﻗﻳﺔ ﺗﺿﻣﻳﻥ ﺧﻳﺎﺭﺍﺕ ﻁﻌﺎﻡ ﺍﻟﻛﻭﺷﺭ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﺋﻡ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﻭﺟﻣﻳﻊ ﻣﻧﺎﻓﺫ ﺍﻟﻣﺄﻛﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﻣﺷﺭﻭﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻧﺷﺂﺗﻬم.

وتوجه إمارة ﺃﺑﻭﻅﺑﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻧﺷﺂﺕ ﺍﻟﻔﻧﺩﻗﻳﺔ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﻣﺎ بالحصول على شهادة كوشر للتعامل مع وجبات الكوشر وتخصيص منطقة في جميع المطابخ لتحضير طعام الكوشر، وتسمية عناصر قائمة الكوشر بعلامة ( تظهر مرجع واضح ومرئي برمز يمكن التعرف عليه ﻳﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ "ﻣﻭﺍﻓﻖ ﻟﻠﺷﺭﻳﻌﺔ ﺍﻟﻳﻬﻭﺩﻳﺔ.

يذكر أن مطعم ايلي كوشر كتشن اعلن في يونيو الماضي في دبي عن تقديم أول خدمة خاصة لتوفير أطعمة "كوشير" اليهودية في عام 2019، وذلك عبر "Elli’s Kosher Kitchen". وتمتلك المطعم عالمة اجتماع مولودة في جنوب أفريقيا، اسمها إيلي كريل.