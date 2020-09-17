الشارقة: ضبط سائق تجاوزت سرعته 278 كم بالساعة

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة عن تسجيل أجهزة الضبط المروري بإدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، "274"مخالفة مرورية لتجاوز السرعة المقررة على الطريق بما يزيد عن 200 كلم / الساعة، وقعت بإمارة الشارقة خلال الفترة من الأول من يناير من العام الحالي وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي، حيث بلغت سرعة إحدى المركبات المخالفة 278 كلم/ الساعة.



وقال الرائد مشعل بن خادم رئيس قسم الهندسة المرورية بشرطة الشارقة: إن أجهزة الرادار الثابتة والمتحركة والقناص المنتشرة على شوارع وطرق إمارة الشارقة قد تمكنت من رصد "274" مخالفة لتجاوز السرعة المقررة على الطريق بأكثر من 200 كلم / الساعة، حيث بلغت سرعة إحدى المركبات المخالفة 278 كلم/ الساعة، مشيراً إلى أن السرعة الزائدة تعتبر عاملاً اضافياً من العوامل التي تتسبب في وقوع الحوادث على الطرقات، وتندرج تحت بنود المخالفات المشددة، حيث تصل مخالفة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 80كلم/الساعة إلى توقيع غرامة قدرها (3000) درهم، وإضافة (23) نقطة مرورية لسجل السائق وحجز المركبة لمدة (60) يوماً، بينما تصل مخالفة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 60 كلم/الساعة إلى (2000) درهم و12 نقطة مرورية وحجز المركبة لمدة(30) يوماً، مؤكداً أن تطبيق النقاط المرورية يعتبر من السياسات الذكية، التي تنتهجها إدارات المرور بالدولة لردع السائقين المتهورين وضمان عدم ارتكابهم لنفس المخالفات مستقبلاً.

من جانبه أشار الرائد مرزوق خلفان النقبي، مدير فرع حجز المركبات بشرطة الشارقة، إلى أنه قد تم فك حجز "2579" مركبة مخالفة، وتسليمها لأصحابها بعد انقضاء مدة الحجز الصادرة عليها، وذلك منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس الماضي.

وتؤكد القيادة العامة لشرطة الشارقة حرصها على سلامة الأرواح، وتعزيز وترسيخ الوعي المروري بين قائدي المركبات، داعية إياهم إلى الالتزام بالسرعات المحددة لكل طريق، وذلك لتجنب وقوع الحوادث البليغة، وتطبيق القواعد المرورية أثناء القيادة وذلك بالانتباه والتركيز على حركة الطريق ومحيطه، واتباع التوجيهات الصادرة عن عناصر المرور، والموجودة على الشواخص واللوحات الإرشادية المنتشرة على الطرق والتقيد بها، تجنباً لوقوع الحوادث والمحافظة على القيادة ضمن أفضل الضوابط والمعايير.