أبو ظبي: حجز وغرامة لمخالفة جلوس الطفل في المقعد الأمامي

نشرت شرطة أبوظبي مخالفة السماح للطفل الذي يقل عمره عن 10 سنوات بالجلوس في المقعد الأمامي للمركبة، وهي 400 درهم ورسوم فك حجز المركبة 5000 درهم، على أن يتم حجز المركبة إلى حين دفع رسوم فك الحجز ولمدة أقصاها 3 أشهر، وتحال بعدها المركبة للبيع في المزاد العلني.

ويأتي ذلك ضمن القانون رقم 5 لسنة 2020م بشأن حجز المركبات.

القانون رقم 5 لسنة 2020م بشأن حجز المركبات في إمارة ابوظبي مخالفة السماح لطفل يقل عمره عن عشر سنوات بالجلوس في المقعد الأمامي للمركبة الغرامة هي 400 درهم ورسوم فك حجز المركبة 5000 درهم على أن يتم حجز المركبة إلى حين دفع رسوم الحجز ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر وبعدها تحال المركبة للبيع في المزاد العلني .

وبلغ عدد الحوادث التي وقعت بسبب تكرار المخالفات التي تم التعديل عليها في القانون رقم 5 لعام 2020 بلغت 894 حادثاً مرورياً وأدت لوفاة 66 شخصاً خلال العام 2019 منها 64 حوادث جسيمة و716 متوسطة و543 بسيطة.

يذكر أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي بدأت منذ 9 سبتمبر الجاري تطبيق القانون رقم 5 لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي.

وأوضح العميد سهيل سعيد الخييلي مدير قطاع العمليات المركزية في مؤتمر صحفي عقده بمقر المديرية أن القانون لايتعارض مع قانون السير والمرورالاتحادي وجاء نتيجة لدراسات دقيقة لواقع احصائيات الحوادث والمخالفات المرورية التي ارتكبها السائقون خلال الأعوام الماضية وبهدف تعزيز السلامة المرورية وتغليظ المخالفات مع زيادة عدد المركبات والتطور العمراني والحد من ارتكاب المخالفات بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وذكر أن مديرية المرور والدوريات تعمل باستمرار على مراجعة و تحديث قائمة التشريعات واللوائح المعمول بها تبعا للواقع المروري وقامت بدراسة أخطر المخالفات المسببة للحوادث بهدف ردع السائقين المستهترين بتغليظ العقوبات وتعزيز السلامة المرورية مشيرا إلى أن اجمالي عدد الحوادث التي وقعت بسبب تكرار المخالفات التي تم التعديل عليها في القانون رقم 5 لعام 2020 بلغت 894 حادثا مروريا وأدت لوفاة 66 شخصا خلال العام 2019 منها 64 حادثا جسيما و716 حادثا متوسطا و543 بسيطا .

ولفت إلى أن معدل الوفيات بسبب السلوكيات المذكورة من إجمالي الوفيات لعام 2019 بلغ 35.5% ومعدل الإصابات البليغة بسبب السلوكيات المذكورة من إجمالي الإصابات البليغة للعام نفسه بلغ 49.6%.

وأوضح أن القانون جاء لتغليظ الغرامات تجنبا لوقوع الحوادث المرورية والحد من تجاوزات السائقين المتهورين بما ينعكس إيجابيا على تخفيض أسباب الوفيات في إمارة أبوظبي مؤكدا اهتمام شرطة ابوظبي وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات للجمهور لتوضيح الآثار السلبية الخطيرة نتيجة لوقوع هذه المخالفات وماتسببه من وفيات وإصابات تتنوع بين البسيطة والمتوسطة والجسيمة .