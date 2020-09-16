مطار دمشق يستأنف العمل في أكتوبر برحلات لإجلاء السوريين من الإمارات والأردن وروسيا

أعلنت وزارة النقل السورية إن مجلس الوزراء أقر في جلسته الأسبوعية إعادة تشغيل حركة الطيران عبر مطار دمشق الدولي أمام المسافرين في الأول من شهر تشرين الأول المقبل، وفق الشروط والمعايير التي تضمن السلامة العامة.

ولفت البيان أن حركة الطيران كانت قد توقفت في مطار دمشق بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها الدولة للوقاية من انتشار فيروس "كورونا"، واقتصرت حركة الطيران فقط على عدد محدد من الرحلات على متن الخطوط الجوية السورية من أجل عودة السوريين العالقين في الخارج، وكانت آخرها الرحلة التي وصلت من القاهرة يوم أمس الإثنين، وعلى متنها /239/ مواطناً سورياً.





وأضافت الوزارة أنه تسيير ثلاث رحلات جوية على متن الخطوط الجوية السورية لنقل السوريين من الأردن وروسيا والإمارات في خلال أيام 17- 20- 21 سبتمبر الجاري،

أعلنت وزارة النقل عن تسيير ثلاث رحلات جوية على متن الخطوط الجوية السورية لنقل السوريين من الأردن وروسيا والإمارات في /17- 20- 21/ أيلول الجاري وفق مقطع واحد لرحلة الشارقة وعمان ومقطعين لرحلة موسكو وفق المواعيد التالية:

أولاً- رحلة الأردن يوم الخميس 17/9/2020:

الإقلاع من دمشق الساعة 08:00 وفق توقيت دمشق.

الوصول من عمان الساعة 08:10 وفق توقيت عمان.

الإقلاع من عمان الساعة 09:40 وفق توقيت عمان.

الوصول إلى دمشق الساعة 11:50 وفق توقيت دمشق.

ثانيًا- رحلة روسيا يوم الأحد 20/9/2020:

الإقلاع من دمشق الساعة 08:00 وفق توقيت دمشق.

الوصول إلى موسكو الساعة 13:15 وفق توقيت موسكو.

الإقلاع من موسكو الساعة 14:15 وفق توقيت موسكو.

الوصول إلى دمشق الساعة 19:40 وفق توقيت دمشق.

علماً أنه يسمح بالسفر من دمشق إلى موسكو وبالعكس للمواطنين السوريين والروس بعد أخذ موافقة السفارة الروسية في دمشق وإجراء فحص /pcr/ نتيجته سلبية باللغة الإنكليزية صالح /72/ ساعة، وإملاء الوثيقة المعتمدة وتسليمها لمطار فلوكفا.

ثالثًا – رحلة الإمارات العربية المتحدة يوم الإثنين 21/9/2020:

الإقلاع من دمشق الساعة 23:00 وفق توقيت دمشق.

الوصول إلى الشارقة الساعة 02:50 وفق توقيت الشارقة.

الإقلاع من الشارقة الساعة 04:20 وفق توقيت الشارقة.

الوصول إلى دمشق الساعة 06:50 وفق توقيت دمشق.



2020-09-14