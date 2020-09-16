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الأربعاء 16 سبتمبر 2020 09:15 ص

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السعودية تحدد شروط دخول غير السعوديين إلى المملكة

"الطيران المدني" السعودية توضح شروط دخول غير المواطنين للمملكة عقب تنفيذ قرار إعادة تسيير الرحلات الدولية الجوية جزئياً لفئات مستنثاة.

السعودية تحدد شروط دخول غير السعوديين إلى المملكة

أوضحت هيئة الطيران المدني في السعودية شروط السماح لغير المواطنين للدخول المملكة، وذلك في أولى أيام تنفيذ قرار إعادة تسيير الرحلات الدولية الجوية جزئياً لفئات مستنثاة.


وأفاد الهيئة العامة للطيران المدني، في بيان نشر على حسابها في"تويتر"، اليوم الثلاثاء، باستعداد المطارات السعودية الدولية تشغيلياً لهذه المرحلة، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات، بعد انطلاق أولى الرحلات الدولية.

وأكد الهيئة، ضوابط المرحلة تشمل عدم السماح لغير السعوديين بالدخول إلى أراضي المملكة إلا بعد تقديم ما يثبت خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بناءً على تحليل حديث من جهة موثوقة ومعتمدة خارج المملكة، ولم يمر على تاريخ إجرائه أكثر من 48 ساعة لحظة وصوله إلى المطار.

وأشارت، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية التي تفرض الحجر المنزلي للقادمين من خارج المملكة لمدة ثلاثة أيام شريطة وجود نتيجة فحص الـ(PCR) السلبي، لعينة أخذت بعد 48 ساعة من الوصول إلى المملكة وخلوهم من أي أعراض اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح بيان الهيئة، أنها ستقوم بتحديث الدليل الإرشادي للمسافر الذي يتضمن البروتوكولات الصحية المعتمدة للسفر خلال هذه المرحلة.

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