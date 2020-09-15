طائرة الإمارات العملاقة إلى موسكو مجدداً لتلبية الطلب القوي

وكانت الناقلة قد استأنفت خدمة العاصمة الروسية في الأسبوع الماضي لكن الطلب القوي دفعها إلى اتخاذ قرار تشغيل الطائرة العملاقة على هذا الخط اعتبارا من 18 سبتمبر الجاري.وتشغل طيران الإمارات حاليا طائرات الإيرباص A380 إلى 5 مدن هي القاهرة وباريس ولندن هيثرو وجوانزو وتورنتو.

وتعمل رحلات طيران الإمارات إلى موسكو يومي الجمعة والسبت، ففي أيام الجمعة تغادر الرحلة "ئي كيه 133" مطار دبي الدولي في الساعة 10:10 وتصل إلى موسكو في الساعة 2:25 بعد الظهر، وتقلع رحلة العودة "ئي كيه 134" من مطار موسكو دوموديدوفو في الساعة 5:35 مساء وتصل إلى دبي في الساعة 11:35 ليلا .

وفي أيام السبت تغادر الرحلة "ئي كيه 131" دبي في الساعة 4:15 عصرا وتصل إلى موسكو في الساعة 8:30 مساء، وتغادر رحلة العودة "ئي كيه 132" موسكو في الساعة 11:20 ليلا وتهبط في مطار دبي الدولي في الساعة 5:30 صباح اليوم التالي "جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي وموسكو" بحسب وكالة الأنباء الاماراتية.