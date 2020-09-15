بعد دخول قانون حجز السيارات حيز التنفيذ، شرطة أبوظبي تنشر غرامات تجاوز الإشارة الحمراء

أعلنت شرطة أبوظبي عن بدئها في نشر مخالفات القانون رقم 5 لسنة 2020م بشأن حجز المركبات بإمارة أبوظبي عقب دخول قانون حجز المركبات بإمارة أبوظبي حيز التنفيذ وأوضحت أن نشر المخالفات سيكون من خلال منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي بأربع لغات متضمنة المخالفة والغرامة والنقاط المرورية ومدة حجز المركبة وقيمة فك حجزها.

وبلغ عدد الحوادث التي وقعت بسبب تكرار المخالفات التي تم التعديل عليها في القانون رقم 5 لعام 2020 بلغت 894 حادثاً مرورياً وأدت لوفاة 66 شخصاً خلال العام 2019 منها 64 حوادث جسيمة و716 متوسطة و543 بسيطة.

يذكر أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي بدأت منذ 9 سبتمبر الجاري تطبيق القانون رقم 5 لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي.

وأوضح العميد سهيل سعيد الخييلي مدير قطاع العمليات المركزية في مؤتمر صحفي عقده بمقر المديرية أن القانون لايتعارض مع قانون السير والمرورالاتحادي وجاء نتيجة لدراسات دقيقة لواقع احصائيات الحوادث والمخالفات المرورية التي ارتكبها السائقون خلال الأعوام الماضية وبهدف تعزيز السلامة المرورية وتغليظ المخالفات مع زيادة عدد المركبات والتطور العمراني والحد من ارتكاب المخالفات بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وذكر أن مديرية المرور والدوريات تعمل باستمرار على مراجعة و تحديث قائمة التشريعات واللوائح المعمول بها تبعا للواقع المروري وقامت بدراسة أخطر المخالفات المسببة للحوادث بهدف ردع السائقين المستهترين بتغليظ العقوبات وتعزيز السلامة المرورية مشيرا إلى أن اجمالي عدد الحوادث التي وقعت بسبب تكرار المخالفات التي تم التعديل عليها في القانون رقم 5 لعام 2020 بلغت 894 حادثا مروريا وأدت لوفاة 66 شخصا خلال العام 2019 منها 64 حادثا جسيما و716 حادثا متوسطا و543 بسيطا .

ولفت إلى أن معدل الوفيات بسبب السلوكيات المذكورة من إجمالي الوفيات لعام 2019 بلغ 35.5% ومعدل الإصابات البليغة بسبب السلوكيات المذكورة من إجمالي الإصابات البليغة للعام نفسه بلغ 49.6%.

وأوضح أن القانون جاء لتغليظ الغرامات تجنبا لوقوع الحوادث المرورية والحد من تجاوزات السائقين المتهورين بما ينعكس إيجابيا على تخفيض أسباب الوفيات في إمارة أبوظبي مؤكدا اهتمام شرطة ابوظبي وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات للجمهور لتوضيح الآثار السلبية الخطيرة نتيجة لوقوع هذه المخالفات وماتسببه من وفيات وإصابات تتنوع بين البسيطة والمتوسطة والجسيمة .

واستعرض المخالفات التي تتسبب في حجز المركبات والقيمة المالية لفك حجزها حيث يتوجب على السائق تسديد غرامة مالية تصل إلى 50 الف درهم عند الصدم المتعمد لدورية الشرطة أو التسبب في تلفها بالإضافة إلى تحمل المخالف قيمة الضرر الذي لحق بالدورية ، وفي حالة المشاركة في السباقات على الطريق بدون تصريح مسبق من الجهة المختصة و عند قيادة مركبة بلوحات أرقام أو مقلدة أو مطموسة أو تم تغييرها أواستعمالها بطريقة لا تتفق مع التشريعات السارية ومع تحقق علم قائد المركبة بذلك.

كما يتوجب على السائق تسديد الغرامة وتصل إلى 50 الف درهم في حال قيادة مركبة بطريقة تعرض حياة السائق او حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، وعند تجاوز المركبة للإشارة الضوئية الحمراء حيث تتم في هذه الحالة إضافة لدفع المخالفة سحب رخصة القيادة للمخالف لمدة تصل 6 اشهر تبدأ من تاريخ سحب الرخصة .

وأشار إلى أن غرامة المخالفات والتي تتوجب حجز المركبة أيضا تصل إلى 10 ألاف درهم في حالة إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة /شاسي / بدون ترخيص وتصل إلى 5 الاف درهم عند /التسبب / في وقوع حادث نتيجة السرعة أو الانحراف المفاجئ أو عدم ترك مسافة كافية أو عدم إعطاء أولوية المرور للمشاة والسماح لطفل يقل عمره عن عشر سنوات بالجلوس في المقعد الأمامي للمركبة ، وعند تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على60 كم/ الساعة فيما تبلغ 100 درهم لباقي حالات الحجز عن كل مخالفة تقرر حجز المركبة من أجلها .

وذكر انه يتوجب على السائقين سداد المخالفات المرورية كاملة اذا تجاوزت قيمة المخالفات المرورية المفروضة على المركبة مبلغ 7 آلاف درهم .

ومن جانبه أوضح العميد أحمد عبدالله الشحي نائب مدير قطاع العمليات المركزية أن شرطة ابوظبي عملت على دراسة التدرج في تغليظ العقوبات لضبط المخالفين في الطرقات مشيراً إلى أنه كلما زادت المخالفات زادت الحوادث وكان لا بد من إجراءات رادعة لتعزيز السلامة المرورية والحد من وقوع الحوادث و نشر الوعي بتطبيق القيادة المرورية الواعية والأمنة حماية للأبرياء من السائقين الملتزمين مروريا من خطورة نتائج تلك الحوادث التي تتسبب في الوفيات والإصابات الخطرة.

وشدد نائب مدير قطاع العمليات المركزية على أهمية القيادة الوقائية على الطرقات مشيرا إلى اهتمام شرطة ابوظبي المستمر بتعزيز الوعي المروري وعقد ورش عمل متخصصة وتعريف الجمهور بأفضل الطرق التي تعزز سلامتهم مرورياً وفقا لالتزامهم بقوانين وأنظمة المرور عبر منصات شرطة أبوظبي على مواقع التواصل الاجتماعي.