3 رحلات للخطوط السعودية من دبي في سبتمبر الجاري

ولفت بالقول أنه لم تصدر بعد أي تعليمات بخصوص استئناف الرحلات المعتادة التي كانت تربط بين العاصمة السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وعليكم السلام ضيفنا العزيز ، وفقا للتوجيهات سيتم السماح للمقيمين الحاصلين على تأشيرات ( خروج وعودة أو عمل أو إقامة أو زيارة ) ابتداء من 15 سبتمبر حسب توفر الرحلات مع ضرورة الالتزام بضوابط الدخول والخروج لكل دولة. شكراً لتواصلك— السعودية | SAUDIA (@Saudi_Airlines) September 14, 2020

وتستجيب الشركة لاستفسارات المسافرين والجمهور عبر حسابها الرسمي على تويتر وتلفت إلى أن هناك مجموعة من الشروط والإجراءات لابد من توافرها، لكي يتم الحجز من خلال الموقع الإلكتروني.

وتجيب على استفسار حول شراء التذاكر بأنه يتعين على من يريد الحجز عبر الرحلات الاستثنائية، ضرورة اكتمال المستندات كافة، والإجراءات اللازمة، إلى جانب الحصول على الموافقات من بلد الإقلاع والوصول.