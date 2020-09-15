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الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 01:15 م

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3 رحلات للخطوط السعودية من دبي في سبتمبر الجاري

أكد متحدث من الخطوط السعودية في دبي أنه هناك 3 رحلات مجدولة مسبقا من دبي إلى الرياض على متن الخطوط السعودية وهي مدرجة مسبقا قبل صدور القرارات الجديدة وأنها للحالات الاستثنائية يوم 20 ويوم 24 و27 سبتمبر الجاري.

3 رحلات للخطوط السعودية من دبي في سبتمبر الجاري

ولفت بالقول أنه لم تصدر بعد أي تعليمات بخصوص استئناف الرحلات المعتادة التي كانت تربط بين العاصمة السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وتستجيب الشركة لاستفسارات المسافرين والجمهور عبر حسابها الرسمي على تويتر وتلفت  إلى أن هناك مجموعة من الشروط والإجراءات لابد من توافرها، لكي يتم الحجز من خلال الموقع الإلكتروني.

وتجيب على استفسار حول شراء التذاكر بأنه يتعين على من يريد الحجز عبر الرحلات الاستثنائية، ضرورة اكتمال المستندات كافة، والإجراءات اللازمة، إلى جانب الحصول على الموافقات من بلد الإقلاع والوصول.

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