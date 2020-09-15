طيران الإمارات تقدم لركابها سعر خاص لاختبار كورونا المستجد

وأضافت الناقلة على موقعها الإلكتروني إنه تتوفر خدمة الفحص في المنزل أو المكتب لراكبين على الأقل مقابل 250 درهماً، مشيرةً إلى أن نتائج الاختبار سوف تتوفر خلال 48 ساعة.

وأضافت إنه يجب على الركاب تقديم تذكرة صالحة (المغادرة في غضون شهر واحد من تاريخ الاختبار) وبطاقة هوية لإجراء الاختبار بذلك السعر.

وأكدت الناقلة أن على المسافر تقديم تذكرة أو بطاقة صعود صالحة وبطاقة هوية؛ لإجراء الاختبار بهذه الأسعار، موضحةً أنه يتعين على الركاب إجراء الاختبار خلال الفترة التي تتطلبها وجهتهم، ولن تتحمل طيران الإمارات المسؤولية إذا لم يتم الإعلان عن نتائج الاختبار في الوقت المناسب للسفر.

يذكر أن «فلاي دبي» عقدت شراكة مع استر للرعاية الصحية لتوفير فحوص كوفيد-19 بأسعار مخفضة قدرها 180 درهماً لكل فحص. وتتوفر هذه الخدمة للمسافرين مع فلاي دبي من دبي؛ حيث تتوفر خدمات الفحص في 28 عيادة ومستشفى لشبكة أستر في دبي والإمارات الشمالية.





ويتعين على جميع المسافرين إلى دبي أو على رحلات المتابعة عبر دبي، إبراز شهادة تؤكد النتيجة السلبية لاختبار "بي.سي.آر" الخاص بالكشف عن فيروس كورونا المستجد، ليسمح لهم بالصعود إلى الطائرة.