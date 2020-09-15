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الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 06:00 ص

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السعودية: كيف تقدم طلبا للسفر ضمن الحالات الاستثنائية؟

أصبح بإمكان بعض الفئات من السعوديين التقدم بطلب للسفر عبر موقع أبشر www.absher.sa

السعودية: كيف تقدم طلبا للسفر ضمن الحالات الاستثنائية؟

وكشفت صحيفة اليوم السعودية عن تحديد 7 خطوات لتقديم طلب سفر للحالات الاستثنائية، وذلك عبر الدخول لمنصة «أبشر» الموقع وليس التطبيق، واختيار «خدماتي»، ثم «الجوازات»، ثم اختيار «مركز الرسائل والطلبات للجوازات»، ثم دخول «تفاصيل الطلب» واختيار «المديرية العامة للجوزات» ثم اختيار خدمة تصاريح السفر الاستثنائية واكتب «تفاصيل الطلب» ثم ارفق «المستندات»، وبعدها تقديم الطلب، ثم المتابعة.

وتفتح منافذ ومطارات المملكة، اليوم، أبوابها أمام المغادرين والعائدين من «الفئات المستثناة» التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، وفقا للضوابط والإجراءات الصحية الوقائية لمنع تفشي انتشار فيروس كورونا في المملكة.

واشتملت الضوابط التي أعلنتها وزارة الداخلية بعدم السماح لأي شخص بدخول أراضي المملكة، إلا بعد تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بناء على تحليل حديث من جهة موثوقة خارج المملكة، لم يمر على تاريخ إجرائه أكثر من 48 ساعة لحظة وصوله إلى المنفذ.

يذكر أنه سيتم السماح لبعض الفئات من  السعوديين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها وفق ضوابط واشتراطات معينة، وهم:
أ - الموظفون الحكوميون - المدنيون والعسكريون - المكلفون بمهمات رسمية.
ب - العاملون في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقيات السعودية في الخارج، والعاملون في المنظمات الإقليمية والدولية وعائلاتهم ومرافقوهم.
ج - العاملون على وظائف دائمة، في منشآت عامة أو خاصة أو غير ربحية، خارج المملكة، ومن لديهم صفات وظيفية في شركات أو مؤسسات تجارية خارج المملكة.
د - رجال الأعمال الذين تتطلب ظروف أعمالهم السفر لإنهاء أشغالهم التجارية والصناعية، ومدراء التصدير والتسويق والمبيعات، الذين يتطلب عملهم زيارة عملائهم.
هـ - المرضى الذين يستلزم علاجهم سفرهم إلى خارج المملكة، بناء على تقارير طبية، وبخاصة مرضى السرطان والمرضى المحتاجون إلى زراعة الأعضاء.
و - الطلبة المبتعثون والطلبة الدارسون على حسابهم الخاص والمتدربون في برامج الزمالة الطبية، الذين تتطلب دراستهم أو تدريبهم السفر إلى الدول التي يدرسون أو يتدربون فيها ومرافقوهم.
ز - من لديهم حالات إنسانية، خاصة الحالتين الآتيتين:
1 ) لم شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين خارج المملكة.
2 ) وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأولاد خارج المملكة.
ح - المقيمون خارج المملكة ومرافقوهم، الذين لديهم ما يثبت إقامتهم خارج المملكة.
ط - المشاركون في المناسبات الرياضية الرسمية الإقليمية والدولية، ويشمل ذلك اللاعبين وأعضاء الطواقم الفنية والإدارية.

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