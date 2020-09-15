ترحيب سعودي بدخول مواطني دول الخليج العربي اليوم إلى المملكة

ونشر سلطان بن سعد آل سعود عبر حسابه الشخصي في منصة تويتر بمواطني دول مجلس التعاون قائلا: «أهلا وسهلا بأحبابنا وأهلنا مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في بلدهم الثاني ابتداء من يوم الثلاثاء ٢٧ محرم ١٤٤٢

يأتي ذلك مع رفع منفذ الخفجي استعداده وجاهزيته، لاستقبال المسافرين القادمين من دولة الكويت اليوم والعمل على إنهاء كافة الإجراءات المتبعة والمتعلقة بدخولهم للمملكة. ومن المتوقع أن يشهد المنفذ زحاما شديدا على مدى الأيام القادمة،



ويتوقع أن تشهد الكويت إقبال الكويتيين وعائلاتهم للحصول على شهادات الفحص وتقديمها عند الوصول لمنفذ الخفجي قبل دخول المملكة ضمن الضوابط المعلنة عنها في المملكة العربية السعودية وهي فحص لم يمضي على تاريخ إجرائه أكثر من 48 ساعة لحظة وصوله إلى المنفذ.

اهلا وسهلا بأحبابنا واهلنا مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج ال

عربي في بلدهم الثاني ابتداء من يوم الثلاثاء ٢٧ محرم ١٤٤٢ الموافق ١٥ سبتمبر ٢٠٢٠. https://t.co/C1QTqMOF1a— سلطان بن سعد بن خالد آل سعود (@SultanSKAlSaud) September 13, 2020

يذكر أنه أعلن عن السماح بدخول المملكة والخروج منها لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك السماح بدخول غير السعوديين من الحاصلين على تأشيرات؛ خروج وعودة، أو عمل، أو إقامة أو زيارة، على أن يكون دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وغير السعوديين إلى المملكة وفقًا للضوابط والإجراءات الصحية الوقائية التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ إجراءات منع تفشي فيروس كورونا في المملكة، وأن تشمل الضوابط عدم السماح لأي شخص بدخول أراضي المملكة، إلا بعد تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بناء على تحليل حديث من جهة موثوقة خارج المملكة، لم يمر تاريخ إجرائه أكثر من 48 ساعة، لحظة وصوله إلى المنفذ.