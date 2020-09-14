العربية للطيران أبوظبي تطلق رحلات يومية جديدة إلى القاهرة

اعلنت "العربية للطيران أبوظبي"، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، عن اضافة وجهة جديدة الى عملياتها التشغيلية بتسيير رحلات مباشرة انطلاقا من ابوظبي إلى العاصمة المصرية القاهرة ابتداء من 24 سبتمبر الجاري.

وتسيير العربية للطيران ابوظبي هذه الخدمة الجديدة بمعدل رحلات يومية مما يوفر للعملاء خيار جديد وملائم يتميز بمبدء القيمة مقابل المال للسفر بين المدينتين.

ويظهر جدول الرحلات إلى القاهرة، اعتباراً من 24 سبتمبر 2020، اقلاع الرحلات القاهرة قرابة الحادية عشر ليلا، إلى أبو ظبي،

وأقلاعها من ابو ظبي قرابة التاسعة ليلا.

وتنضم القاهرة إلى شبكة وجهات العربية للطيران أبوظبي المتنامية في مصر والتي تشمل حاليا رحلات مباشرة تربط أبوظبي بالإسكندرية وسوهاج. وتمثل القاهرة الوجهة الخامسة للعربية للطيران أبوظبي منذ إطلاق رحلات الشركة من مطار أبوظبي الدولي في 14 يوليو 2020.

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة بين ابوظبي والقاهرة عبر الموقع الإلكتروني www.airarabia.com أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

ومنذ بدء جائحة كوفيد_19، عمدت العربية للطيران إلى تحديث تجربة العملاء لتشمل كافة إجراءات السلامة بحسب أرقى معايير السلامة الدولية، الى جانب أسطول طائرات الشركة المجهز بالكامل بفلاتر هواء المقصورة HEPA التي تساعد على توفير بيئة أكثر أمانًا وصحة أثناء السفر. ويجدى تذكير عملاءنا الكرام بالامتثال دائماً لشروط ومتطلبات السلامة الخاصة بدول المغادرة والوصول.



وتمثل "العربية للطيران أبوظبي"، ثمرة اتفاقية بين "الاتحاد للطيران" و"العربية للطيران"، لتأسيس أول شركة طيران منخفض التكلفة في العاصمة أبوظبي بما يتماشى مع نموذج أعمال "العربية للطيران" لخدمات السفر الاقتصادي منخفض التكلفة، وتأتي استكمالاً للخدمات التي تقدمها "الاتحاد للطيران" من أبوظبي، لتلبية الطلب المتنامي في المنطقة على السفر الجوي منخفض التكلفة.