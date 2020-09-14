السعودية تسمح بالسفر اعتبارا من الثلاثاء لأربع فئات

كما أعلنت الوزارة عن تاريخ الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية.

الفئات المسموح لها بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها من المواطنين اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح يوم الثلاثاء 27 محرم 1442هـ الموافق 15 سبتمبر 2020م. pic.twitter.com/we862Ccecj— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) September 13, 2020

وسيكون الرفع الكامل للقيود على مغادرة السعوديين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، بعد تاريخ 1 يناير 2021، وفق الإجراءات المتبعة قبل جائحة كورونا.

كما نوهت الوزارة إلى أنه سيتم الإعلان عن الموعد المحدد لرفع التعليق والسماح بالسفر قبل 30 يومًا من تاريخ 1 يناير 2021، وسيتم استثناءً بعض الفئات من السعوديين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها وفق ضوابط واشتراطات معينة، وهذه الفئات هي الموظفين الحكوميين (المدنيين والعسكريين) المكلفين بمهمات رسمية. فضلا عن العاملين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقيات السعودية في الخارج، والعاملين في المنظمات الإقليمية والدولية وعائلاتهم ومرافقوهم. كما تضاف فئة العاملين على وظائف دائمة، في منشآت عامة أو خاصة أو غير ربحية، خارج المملكة، ومن لديهم صفات وظيفية في شركات أو مؤسسات تجارية خارج المملكة.

وفئة رجال الأعمال الذين تتطلب ظروف أعمالهم السفر لإنهاء أشغالهم التجارية والصناعية، ومديرو التصدير والتسويق والمبيعات، الذين يتطلب عملهم زيارة عملائهم.

وكذلك فئة المرضى الذين يستلزم علاجهم سفرهم إلى خارج المملكة، بناء على تقارير طبية، وبخاصة مرضى السرطان والمرضى المحتاجين إلى زراعة الأعضاء.

وفئة الطلبة المبتعثون والطلبة الدارسون على حسابهم الخاص والمتدربون في برامج الزمالة الطبية، الذين تتطلب دراستهم أو تدريبهم السفر إلى الدول التي يدرسون أو يتدربون فيها ومرافقوهم.

وأصحاب الحالات الإنسانية، مثب لم شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين خارج المملكة، أو وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأولاد خارج المملكة. المقيمين خارج المملكة ومرافقوهم، الذين لديهم ما يثبت إقامتهم خارج المملكة. و المشاركين في المناسبات الرياضية الرسمية الإقليمية والدولية، ويشمل ذلك اللاعبين وأعضاء الطواقم الفنية والإدارية.

ونقلت صحيفة عكاظ نقلا عن مسؤول في الداخلية أنه سيتم السماح بدخول المملكة والخروج منها لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك السماح بدخول غير السعوديين من الحاصلين على تأشيرات؛ «خروج وعودة»، أو «عمل»، أو «إقامة»، أو «زيارة»، على أن يكون دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وغير السعوديين إلى المملكة وفقًا للضوابط والإجراءات الصحية الوقائية التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ إجراءات منع تفشي فايروس كورونا في المملكة، وأن تشمل الضوابط عدم السماح لأي شخص بدخول أراضي المملكة، إلا بعد تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة بفايروس كورونا المستجد، بناء على تحليل حديث من جهة موثوقة خارج المملكة، لم يمر على تاريخ إجرائه أكثر من 48 ساعة، لحظة وصوله إلى المنفذ.

وأضافت الصحيفة أنه سيتم رفع التعليق جزئيًا عن رحلات الطيران الدولية من المملكة وإليها، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية، بما يتيح للفئات المستثناة من مواطنين وغيرهم الدخول إلى المملكة والخروج منها.

4 ) لا يخل ما ورد في هذه الاستثناءات بأي اشتراطات أو ضوابط معتمدة تتصل بالدول التي تم تعليق السفر إليها أو القدوم منها، لأسباب أخرى غير الحد من تفشي فايروس كورونا المستجد.

5 ) لا يسري ما ورد في هذه الاستثناءات على الدول التي تقرر اللجنة المعنية اتخاذ إجراءات وقائية بتعليق السفر إليها أو القدوم منها، بسبب تفشي فايروس كورونا المستجد فيها، لمنع انتشار الفايروس في المملكة.

6 ) يبدأ العمل بتنفيذ ما أشير إليه من استثناءات؛ الساعة السادسة من صباح الثلاثاء 27 محرم 1442 هجرية الموافق 15 سبتمبر 2020 ميلادية.