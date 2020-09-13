الشارقة :إعادة تشغيل محطة الجبيل للحافلات

اعتمدت اللجنة التنفيذية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث مجموعة من الإجراءات الوقائية لإعادة تشغيل خدمات نقل ركاب خطوط النقل بين المدن التي تربط إمارة الشارقة بالإمارات الأخرى و تتمثل في خفض الطاقة الاستيعابية إلى 50 بالمائة.

كما تم تخصيص مداخل للفحص الحراري و تعقيم الحافلات بعد كل رحلة وتحديد أماكن الجلوس من خلال وضع ملصقات إرشادية تطبيقا للتباعد الجسدي بين الركاب مع إلزامية لبس الكمامة قبل الصعود للحافلة و الالتزام بارتدائها طوال فترة الرحلة إلى جانب توفير أجهزة تعقيم اليدين في جميع الحافلات .. و شملت هذه الإجرءات المطبقة جميع الموظفين والسائقين لتحقيق الأمن الصحي الشامل بحسب وكالة الانباء الاماراتية.

و أكدت هيئة الطرق و المواصلات بالشارقة تطبيق الاجراءات الصحية والوقائية كافى المتمثلة في عمليات التنظيف والتعقيم المكثف لأسطول الحافلات ومحطة الجبيل وفق أعلى المعايير المتبعة عالميا وذلك بشكل يومي للحفاظ على صحة وسلامة مستخدمي الحافلات.