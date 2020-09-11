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الجمعة 11 سبتمبر 2020 08:45 ص

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إشادة واسعة بنخوة سيدة مصرية

تصدر وسم #سيدة_القطار الشبكات الاجتماعية في مصر بعد موقفها الإنساني مع جندي مصري في القطار دفعت عنه ثمن تذكرة القطار لتجنب غرامة ستفرض عليه

إشادة واسعة بنخوة سيدة مصرية

وكتب محمد القيعي في موقع الراي اليوم عن أبلاغها بأن مكتب وزير الدفاع سيتواصل معها لتكريمها يوم السبت المقبل في القاهرة، موضحة أنها تلقت مكالمة من رئاسة الجمهورية، وبلغوها بأنهم سيأتون لتكريمها لاحقا .
هاشتاج سيدة القطار تصدر تويتر، وجه فيه النشطاء كلمات الثناء تقديرا لها، وثناء عليها.


كانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد تقدمت بخالص الشكر والتقدير لـ”السيدة المصرية العظيمة”، التي شهدت الواقعة في القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، مؤكّدة أنَّ ما فعلته هو “تعبير عن أصالة المرأة المصرية التي تحمل في قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة”.

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