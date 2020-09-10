اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" ان الجيش يتخذ اجراءات مشددة في محيط مرفأ بيروت، وقد تم تحويل السير من القاعدة البحرية باتجاه برج الغزال وتقاطع حداد لابعاد المواطنين عن المنطقة تحسبا وتسهيلا لمرور فرق المساعدة. واستقدم الجيش الطوافات العسكرية للمساعدة في اخماد النيران.
اندلع حريق جديد في مرفأ بيروت ظهر اليوم، وبحسب المعلومات الأولية فقد اندلع الحريق في مستودع للإطارات والزيوت في المرفأ، فيما لم يُعرف بعد سبب نشوب الحريق.
وأفادت قيادة الجيش على تويتر أنّ "الحريق اندلع في مستودع للزيوت والاطارات في السوق الحرة في مرفأ بيروت وقد بدأت عمليات اطفاء الحريق وستشارك طوافات الجيش في اخماده".
وقد شوهدت ألسنة النيران والدخان تغطي سماء المنطقة، وتشهد المنطقة زحمة سير خانقة بحسب موقع تلفزيون الجديد.
حريق في أحد مستودعات #مرفأ_بيروت.
pic.twitter.com/oCT4INeb0t— هاشتاق السعودية (@HashKSA) September 10, 2020