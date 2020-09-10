اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

اندلع حريق جديد في مرفأ بيروت ظهر اليوم، وبحسب المعلومات الأولية فقد اندلع الحريق في مستودع للإطارات والزيوت في المرفأ، فيما لم يُعرف بعد سبب نشوب الحريق.



وأفادت قيادة الجيش على تويتر أنّ "الحريق اندلع في مستودع للزيوت والاطارات في السوق الحرة في مرفأ بيروت وقد بدأت عمليات اطفاء الحريق وستشارك طوافات الجيش في اخماده".

وقد شوهدت ألسنة النيران والدخان تغطي سماء المنطقة، وتشهد المنطقة زحمة سير خانقة بحسب موقع تلفزيون الجديد.