طيران الإمارات يستأنف رحلاته للعاصمة الروسية

يرفع استئناف طيران الإمارات رحلاتها إلى موسكو عدد الوجهات الجوية في أوروبا إلى 26 مدينة - مما يوفر لعملاء طيران الإمارات العالميين المزيد من خيارات السفر إلى أوروبا ، والعملاء في روسيا مع رحلات متجددة إلى الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا عبر دبي.





تعمل طيران الإمارات على استئناف رحلاتها الاعتيادية تدريجياً ، وتعمل عن كثب مع السلطات الدولية والمحلية لاستئناف عمليات الركاب بمسؤولية لتلبية الطلب على السفر ، مع إعطاء الأولوية دائمًا لصحة وسلامة عملائها وطاقمها ومجتمعاتها. وستؤدي إضافة موسكو إلى نقل شبكة طيران الإمارات العالمية إلى 85 مدينة في سبتمبر.



وستعمل الرحلات إلى موسكو مرتين في الأسبوع - يومي الجمعة والسبت. في أيام الجمعة ، تغادر رحلة طيران الإمارات EK 133 دبي في الساعة 10: 10 وتصل إلى موسكو في الساعة 14:25 بالتوقيت المحلي. رحلة العودة EK 134 ستغادر موسكو في 17: 35 ساعة وتصل إلى دبي في 23:35 بالتوقيت المحلي. في أيام السبت ، ستغادر رحلة طيران الإمارات EK 131 من دبي الساعة 16:15 وتصل إلى موسكو في الساعة 20:30 بالتوقيت المحلي. رحلة العودة ، EK 132 ستغادر موسكو في الساعة 23:20 وتصل إلى دبي في الساعة 05:30 بالتوقيت المحلي ، في اليوم التالي.



ستعمل الرحلات مع طيران الإمارات بوينج 777-300ER ويمكن حجزها على الموقع emirates.com أو عبر وكلاء السفر. كما يمكن للمسافرين الاستمتاع بإمكانية اتصال محسنة عبر شريك طيران الإمارات في روسيا ، S7 Airlines - مما يوفر وصولاً أكبر إلى مجموعة من الوجهات الإقليمية.

يذكر أن من المقرر أن تستأنف شركات الطيران الروسية رحلاتها النظامية إلى دبي اعتبارا من يوم غد 10 سبتمبر، فيما تنطلق أول رحلة من موسكو إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء.

وأفادت القنصلية الروسية العامة في دبي، بأن إقلاع أول رحلة طيران روسية إلى دبي سيجري في 10 سبتمبر، بعد أن كان سياح ومقيمون روس قد سافروا إلى الإمارات خلال الأسابيع السابقة على متن رحلات "طيران الإمارات".

وأوضحت القنصلية لوكالة "نوفوستي" أن "طيران الإمارات" كانت تنفذ رحلات أسبوعيا لإعادة مواطنين روس إلى بلادهم، فيما كان سياح روس يستقلون رحلات العودة للوصول إلى دبي.