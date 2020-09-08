تحقيقات بغرق سفينة تجارية إماراتية مقابل المياه البحرية اليابانية

نشرت مجموعة "الخليج للملاحة القابضة" المدرجة في سوق دبي المالي بيانا عن آخر التطورات المتعلقة بالحادث الذي تعرضت له سفينتها "جلف ستوك 1" في بحر الصين الشرقي.

وذكر بيان المجموعة في سوق دبي المالي، أن السفينة غرقت قبالة سواحل اليابان، ولا تزال التحقيقات في سبب الحادث جارية.

وذكرت أن المنطقة التي كانت فيها السفينة واجهت رياحا عاتية غير معتادة تصل سرعتها إلى 160 كم في الساعة امتدادا لإعصار مايساك "Maysak".

ولفتت أن الحادث المأساوي وقع عندما كانت السفينة في طريقها من نابير في نيوزيلندا إلى ميناء "تانغشان" الصيني.

كما أن ناقلة المواشي كانت تحمل على متنها 39 فردا من أفراد الطاقم، بالإضافة إلى 4 ممثلين عن المستأجرين، منوهة إلى أن شحنة الماشية كانت متجهة للانضمام إلى برنامج رعاية وإنتاج الألبان الصيني.

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وقالت المجموعة إنه تم إنقاذ اثنين من البحارة من قبل خفر السواحل الياباني، بينما تم العثور لاحقا على جثة أحد أفراد الطاقم، ويخشى أن يكون المتبقون الـ40 فردا على متن السفينة قد فقدوا، حيث تم إلغاء البحث عن ناجين آخرين يوم الجمعة نتيجة لاقتراب إعصار من المنطقة، وسيتم إجراء مزيد من عمليات البحث الجوي فور عبور الإعصار.

وأوضحت أن كافة أفراد الطاقم يعملون بموجب المؤسسة الفلبينية لعقود التوظيف في الخارج والتي تنص على مستويات محددة من التعويض، مضيفة أن السفينة والطاقم مؤمن عليهما من خلال عضوية الشركة في المجموعة الدولية لملاك البواخر.

وقالت الشركة إن السفينة مؤمن عليها بالكامل مع شركات تأمين محلية وعالمية، منوهة إلى أنها لا تتحمل أي مسؤولية تجاه فقدان البضائع.