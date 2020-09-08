السعودية: القبض على مقيم قام بتصوير عدد من النساء بسيارة اجرة

صرّح مساعد المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن المتابعة الأمنية أسفرت عن القبض على مقيم (باكستاني الجنسية في العقد الـ6 من العمر) لقيامه بتصوير عدد من النساء دون علمهن أثناء قيامه بإيصالهن بمركبة الأجرة الخاصة، ونشر ذلك عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وقد جرى إيقافه استناداً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.