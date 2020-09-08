العراق يعيد فتح المنافذ الحدودية البرية والمطاعم

وقال الكاظمي في بيان إنه تمت “الموافقة على فتح المنافذ الحدودية البرية أمام الحركة التجارية (حصرا) طيلة أيام الأسبوع، لتأمين حاجة الأسواق المحلية”. وأضاف أن على المطاعم والفنادق الخمسة نجوم تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية.وسيكون استئناف المسابقات الرياضية بحلول 12 سبتمبر . وقال الكاظمي إن المؤسسات الحكومية يمكنها أن تعيد ما يصل إلى 50 % من العاملين.

وكانت وزارة الصحة قد قالت إن العراق سجل أكبر زيادة يومية في الإصابات بفيروس كورونا يوم الجمعة برصد 5036 حالة وسط استمرار انتهاك العراقيين لقواعد إجراءات العزل العام.

وقالت وزارة الصحة إنها سجلت 4314 إصابة جديدة يوم الاثنين و77 حالة وفاة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 264684 وإجمالي الوفيات إلى 7589

وقال الكاظمي إنه سيتم السماح للمفوضية العليا للانتخابات بفتح مراكز تسجيل الناخبين مع استثناء موظفي المفوضية من إجراءات الحظر.