سلطنة عمان: فتح الحركة الجوّية للرحلات في الأول من أكتوبر

أعلنت سلطنة عمان عن نيتها فتح الحركة الجوّية للرحلات الدولية وأقرت تاريخ الأول من أكتوبر 2020م موعدًا لذلك، على أن تكون تلك الرحلات مُجَدولةً حسب المُعطيات الصحّية للوجهات المُحدّدة وحسب الاتفاقيات الثنائية مع شركات الطيران الأخرى.

وجاء ذلك بحسب وكالة الأنباء العمانية التي نقلت نبأ عقد اللجنةُ العليا المكلفةُ ببحثِ آليةِ التعاملِ مع

التطورات الناتجةِ عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) اجتماعًا اليوم برئاسة

حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، وبحضور أعضاء اللجنة، وذلك في ديوان عام وزارة الداخلية لمتابعة تطوّرات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسُبُلِ تجنب انتشارها والتعامل مع آثارها المختلفة.

وكانت السلطنة قد علقت حركة الطيران الدولية في يوليو، ووقتها أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعميما إلى كافة شركات الطيران العاملة في السلطنة بالاشتراطات التي بدأ تطبيقها من تاريخ صدور التعميم 23يوليو 2020م، وقالت الهيئة أن تلك الخطوة تأتي بناء على قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) .