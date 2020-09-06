الاتحاد للطيران في أبوظبي تمدد خفض رواتب الموظفين بسبب فيروس كورونا

ستمدد الاتحاد للطيران فترة الأجور المخفضة لموظفيها حتى نهاية هذا العام ولكن بنسبة أقل حيث تسعى شركة أبوظبي للطيران لتعويض تأثير فيروس كورونا.



وبحسب بيان ، سيتم تخفيض الرواتب بنسبة 10 في المائة من هذا الشهر ، وأعادت الشركة بدلات الموظفين. يقارن ذلك مع تخفيض سابق بنسبة 25٪ إلى 50٪.



ذكرت رويترز التغييرات في الرواتب في وقت سابق. وكانت شركة الطيران التي تكبدت خسائر في النصف الأول من العام بلغت 758 مليون دولار ، قد ألغت آلاف الوظائف بعد أن دفع الوباء الحكومات إلى إغلاق حدودها وشركات الطيران لتوقف أساطيلها.



من ناحية أخرى ، قالت شركة طيران الإمارات في دبي إنها ستعيد رواتب الموظفين بالكامل اعتبارًا من أكتوبر.