لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا
  • بحث
قائمة

حجم الخط

- Aa +

  1. الصفحة الرئيسية
  2. قطاعات وصناعات
  3. مواصلات
الأحد 6 سبتمبر 2020 03:45 م

حجم الخط

- Aa +

الاتحاد للطيران في أبوظبي تمدد خفض رواتب الموظفين بسبب فيروس كورونا

بلومبرغ: سيتم تخفيض الرواتب بنسبة 10 ٪ من هذا الشهر ، على الرغم من إعادة تقديم بدلات الموظفين

الاتحاد للطيران في أبوظبي تمدد خفض رواتب الموظفين بسبب فيروس كورونا

ستمدد الاتحاد للطيران فترة الأجور المخفضة لموظفيها حتى نهاية هذا العام ولكن بنسبة أقل حيث تسعى شركة أبوظبي للطيران لتعويض تأثير فيروس كورونا.


وبحسب بيان ، سيتم تخفيض الرواتب بنسبة 10 في المائة من هذا الشهر ، وأعادت الشركة بدلات الموظفين. يقارن ذلك مع تخفيض سابق بنسبة 25٪ إلى 50٪.


ذكرت رويترز التغييرات في الرواتب في وقت سابق. وكانت شركة الطيران التي تكبدت خسائر في النصف الأول من العام بلغت 758 مليون دولار ، قد ألغت آلاف الوظائف بعد أن دفع الوباء الحكومات إلى إغلاق حدودها وشركات الطيران لتوقف أساطيلها.


من ناحية أخرى ، قالت شركة طيران الإمارات في دبي إنها ستعيد رواتب الموظفين بالكامل اعتبارًا من أكتوبر.

 

اقرأ التالي

شاهد، اعصار يضرب سفينة ويؤدي لمقتل معظم أفراد طاقمها الـ40 ونفوق 6 آلاف بقرة

طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى العاصمة الأردنية الثلاثاء القادم 8 سبتمبر

الأردن يقرر فتح مطار الملكة علياء الدولي للرحلات المنتظمة الثلاثاء المقبل