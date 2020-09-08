طيران ويز يستقبل أولى طائراته من طراز إيرباص 321 إي



وكانت شركة "ويز إير أبوظبي" والتي تأسست بموجب اتفاق بين شركة "القابضة" (ADQ) التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، وشركة الطيران «ويز إير» القابضة، قد حصلت على الاعتماد من حكومة الإمارات بصفتها ناقلاً وطنياً لتلبيتها المعايير التنظيمية الخاصة ببدء التشغيل.



وستتمكن شركة "ويز إير أبوظبي" مع وصول أولى طائراتها من طرز طراز "إيرباص A321neo"، من تحقيق أدنى تأثير بيئي، كما ستكون الأقل تكلفة بين منافساتها على مستوى المنطقة.



تتميز طائرات "إيرباص A321neo" بأنها تجمع بين أحدث التقنيات، حيث تعمل بمحركات من الجيل الجديد، وتتميز مقصورات الطائرة بتصاميم تتوافق مع المعايير المعتمدة في صناعة الطائرات، ما يسهم في توفير نحو 20% من تكاليف الوقود. كما توفر الطائرة العديد من المزايا البيئية مثل خفض الضجيج بنسبة 50% مقارنة بالجيل السابق. وبرهنت محركات برات وويتني منذ اعتمادها عام 2016 في الطائرات قدرتها على خفض حرق الوقود بنسبة 16%، وتقليل معدل انبعاثات "أكسيد النيتروجين" بنسبة 50%.



وستنضم طائرات جديدة من طراز "إيرباص A321neo" خلال الأشهر الستة الأولى من بدء العمليات، لتوفر للمسافرين فرص سفر متنوعة وبتكاليف منخفضة، ما يسهم في تعزيز ربط العاصمة أبوظبي بالعديد من المدن الأخرى من داخل وخارج دول أوروبا. وسيتم الإعلان عن شبكة الرحلات والمسارات المخطط لها في وقت لاحق.



وستبدأ شركة "ويز إير أبوظبي" تسيير شبكة رحلاتها إلى الإسكندرية وأثينا وكوتايسي، ولارنكا وأوديسا ويريفان.