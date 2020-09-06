البحرين تفتح مجالها الجوي للرحلات من 182 دولة

أعادت البحرين فتح حدودها للسياح وغير المقيمين بعد إدخال تدابير اختبار كورونا الجديدة. وسيتمكن الآن المسافرون الذين يحملون تأشيرات إلكترونية والمؤهلين للحصول على تأشيرات عند الوصول - من 114 دولة و 68 دولة على التوالي - من دخول المملكة.

يستمر السماح للمواطنين البحرينيين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ، وكذلك الدبلوماسيين والعسكريين وطاقم الخطوط الجوية وحاملي جوازات السفر الرسمية أو الخدمة أو الأمم المتحدة.

تشمل الإجراءات المعدلة ضرورة خضوع الركاب لاختبار PCR على نفقتهم الخاصة بعد الهبوط.

يجب أن يظل الوافدون في عزلة ذاتية حتى تلقي نتائج سلبية ، بينما يُعفى ركاب الترانزيت من الاختبارات.

سيتلقى المسافرون الذين ثبتت إصابتهم بالمزيد من التعليمات من السلطات.

تمت إزالة شرط الحجر الصحي ، ولكن يجب على أولئك الذين يقيمون في البلاد لمدة تزيد عن 10 أيام إجراء اختبار متابعة في اليوم العاشر من زيارتهم.

يمكن للمسافرين التحقق من أهليتهم أو التقدم للحصول على تأشيرة إلكترونية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني evisa.gov.bh