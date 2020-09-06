الصين تبدأ تدريجيا باستقبال المسافرين الدوليين من 9 دول

تعتزم الصين إلزام القادمين على متن رحلات جوية مباشرة من الولايات المتحدة بتقديم شهادات تؤكد خلوهم من فيروس كورونا قبل 72 ساعة من الرحلة اعتبارا من الاثنين 15 سبتمبر/ أيلول الجاري بعد أن فتحت حدودها الخميس أمام القادمين من 9 دول هي باكستان وكندا وتالند وكامبوديا واليونان والدنمارك والسويد والنمسا بحسب صحيفة ساوث تشاينا ديلي.

وستبدأ العاصمة الصينية باستقبال رحلات جوية قادمة من ثماني دول من يوم الخميس ، مما يخفف الحظر الذي فرض منذ خمسة أشهر على خدمات الركاب الدولية في إشارة أخرى إلى عودة الحياة إلى طبيعتها في بكين.

وقالت إدارة الطيران المدني الصينية يوم الأربعاء إن بكين ستعيد فتح حدودها أمام ثماني دول في الرحلات الجوية الدولية في إشارة إلى أنه تم منح تلك البلدان الضوء الأخضر للسفر إلى الصين بسبب انخفاض معدل الإصابة بكورونا المستجد في تلك الدول.

ووصلت أول رحلة بموجب هذه الاجراءات إلى بكين من بنوم بنه في كمبوديا يوم الخميس.

وينهي القرار جزئيا حظرًا على جميع الرحلات الجوية الدولية المتجهة إلى بكين والذي تم فرضه في أواخر مارس بسبب مخاوف من استفحال انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال المسافرين الدوليين.

لكن السلطات الصينية شددت قواعد اختبار كورونا حيث تطلب من جميع الركاب تقديم نتيجة اختبار سلبية من ثلاثة أيام - بدلاً من الأيام الخمسة السابقة - قبل المغادرة.

قال المتحدث باسم الحكومة المحلية شو هيجيان ، إن جميع الركاب الذين يصلون إلى بكين سيظلون مضطرين لإكمال 14 يومًا من الحجر الصحي في مركز في ضواحي بكين.