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الأحد 6 سبتمبر 2020 10:00 ص

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"طيران الإمارات" تُعيد رواتب الموظفين لمستوياتها الاعتيادية في أكتوبر

"طيران الإمارات" تُعيد رواتب الموظفين لمستوياتها الاعتيادية في أكتوبر بعد خفضها بسبب كورونا

"طيران الإمارات" تُعيد رواتب الموظفين لمستوياتها الاعتيادية في أكتوبر

أكد متحدث باسم شركة "طيران الإمارات" أن الشركة ستعيد دفع رواتب موظفيها بالكامل بداية من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل وذلك بعد تقليصها تدريجياً في مارس/آذار الماضي بسبب تاثر عملياتها بتفشي كورونا. 


يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه شركة الطيران زيادة طاقتها الاستيعابية ، مع رحلات تعمل إلى أكثر من 80 وجهة ، بما في ذلك 13 مدينة في إفريقيا وثماني مدن عبر الخليج والشرق الأوسط.
في يوليو ، تم الكشف عن أن شركة الطيران اضطرت إلى تسريح المزيد من الطيارين وطاقم الطائرة

(

نتيجة لتأثير جائحة Covid-19 المستمر - بعد أسابيع فقط من الإبلاغ عن قيام شركة الطيران بإلغاء أكثر من 1000 موظف ، بما في ذلك 700 من طاقم الطائرة و 600 طيار.

 
في الأسبوع الماضي ، تم الكشف عن أن حكومة دبي خصصت 7.3 مليار درهم إماراتي (2 مليار دولار) في طيران الإمارات منذ مارس لمساعدة شركة الطيران الرئيسية في الحفاظ على عملياتها خلال أزمة فيروس كورونا.

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