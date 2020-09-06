"طيران الإمارات" تُعيد رواتب الموظفين لمستوياتها الاعتيادية في أكتوبر

أكد متحدث باسم شركة "طيران الإمارات" أن الشركة ستعيد دفع رواتب موظفيها بالكامل بداية من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل وذلك بعد تقليصها تدريجياً في مارس/آذار الماضي بسبب تاثر عملياتها بتفشي كورونا.



يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه شركة الطيران زيادة طاقتها الاستيعابية ، مع رحلات تعمل إلى أكثر من 80 وجهة ، بما في ذلك 13 مدينة في إفريقيا وثماني مدن عبر الخليج والشرق الأوسط.

في يوليو ، تم الكشف عن أن شركة الطيران اضطرت إلى تسريح المزيد من الطيارين وطاقم الطائرة

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نتيجة لتأثير جائحة Covid-19 المستمر - بعد أسابيع فقط من الإبلاغ عن قيام شركة الطيران بإلغاء أكثر من 1000 موظف ، بما في ذلك 700 من طاقم الطائرة و 600 طيار.



في الأسبوع الماضي ، تم الكشف عن أن حكومة دبي خصصت 7.3 مليار درهم إماراتي (2 مليار دولار) في طيران الإمارات منذ مارس لمساعدة شركة الطيران الرئيسية في الحفاظ على عملياتها خلال أزمة فيروس كورونا.