شاهد، اعصار يضرب سفينة ويؤدي لمقتل معظم أفراد طاقمها الـ40 ونفوق 6 آلاف بقرة

أ ف ب-علقت السلطات اليابانية السبت البحث عن عشرات البحارة المفقودين بعد غرق سفينة بسبب إعصار وسط أمواج عالية وأحوال جوية سيئة منعت سفن الإنقاذ من المشاركة في العمليات.وكانت عمليات البحث استؤنفت السبت بعد غرق سفينة بسبب إعصار، لكن أمواجا عالية وأحوالا جوية سيئة منعت سفن الإنقاذ من المشاركة في العملية.

وأنقذ خفر السواحل الياباني ناجيا ثانيا الجمعة بعدما أطلقت السفينة "غالف لايفستوك 1" التي كانت تقل طاقما من 43 بحارا ونحو ستة آلاف بقرة، نداء استغاثة الأربعاء بالقرب من جزيرة أمامي أوشيما اليابانية التي ضربها الإعصار مايساك.

ويفترض أن يضرب إعصار آخر أقوى هو هايشن، في وقت متأخر من السبت اليابان، ترافقه رياح سرعتها 290 كلم في الساعة.

Hope is fading for two Australians still missing from a cargo ship, which sunk off the coast of Japan - with the wife of a Queensland man making a heartbreaking plea. @NatJohnWallace9 #9News pic.twitter.com/61ex2dgkFe— Nine News Sydney (@9NewsSyd) September 4, 2020

وقال مسؤول في خفر السواحل الياباني "استأنفنا عمليات البحث صباح اليوم (السبت) بمساعدة طائرة". واضاف "لكن بسبب أمواج قوية لا يمكننا إرسال سفن إلى المكان"، مشيرا إلى أنه ليست لديه أي فكرة عن مصير أفراد الطاقم المفقودين.

اعصار يضرب سفينة ويؤدي لمقتل معظم أفراد طاقمها الـ40 ونفوق 6 آلاف بقرة pic.twitter.com/wAWfc6q7RW— Samer (@SamerMohamid) September 5, 2020

وبعيد ذلك صرح مسؤول في خفر السواحل لوكالة فرانس برس "قررنا تعليق عمليتنا بأكملها حتى مرور الإعصار".

وتم انتشال أحد البحارة حيا بعد ظهر الأربعاء، بينما انتشلت جثة بحار مات غرقا الجمعة.

وكانت السلطات الاسترالية كشفت في تقرير في 2019 أن هذه السفينة نفسها شهدت عطلا في محركها أدى إلى توقفها في البحر 25 ساعة العام الماضي.

وأعلنت وزارة الصناعات الأولية النيوزيلندية الخميس تعليق صادرات الماشية الحية موقتا بانتظار معرفة أسباب غرق السفينة.

ويتألف طاقم السفينة من 39 فيليبينيا ونيوزيلنديين اثنين واستراليين اثنين.

ويقترب الإعصار هايشن صباح السبت من أوكيناوا في جنوب اليابان، في طريقه إلى كيوشو (غرب) بعد ذلك. ودعت الحكومة السكان إلى تجنب الخروج من بيوتهم.

ودعي 1300 من سكان جزيرة ميناميدتوجيما شرق أوكيناوا إلى إخلاء منازلهم. وقال هيديهيتو إيها العضو في الحكومة المحلية محذرا "نطلب من جميع سكان الجزيرة أن يبقوا في حالة تأهب قصوى لأن الرياح تزداد قوة وقد تصبح عنيفة".

وأظهرت لقطات مصورة أيضا قيام الجنود بإجلاء عشرات الأشخاص على متن مروحية عسكرية من مطار كاجوشيما بجزيرة كيوشو.

أعلنت المجموعة اليابانية لصناعة السيارات تويوتا إغلاق نشاطها حتى الاثنين في ثلاثة من مصانعها على الأقل في كيوشو، بينما تدرس شركتا "كانون" و"ميتسوبيشي الكتريك" إجراءات مماثلة.

وتم تعليق حوالى مئة رحلة جوية كما ذكرت قناة "ان اتش كي" اليابانية.

ويمكن أن تتوقف القطارات العالية السرعة التي تسمى شينكانسين الاثنين في غرب الأرخبيل.

يأتي هايشن بعد إعصار قوي محمل بأمطار غزيرة الخميس ضرب الكوريتين حيث أودى بحياة شخص في الجنوب وأغرق الشوارع بالمياه في أحد مرافئ الشمال خلال اجتياحه شبه الجزيرة.

والإعصار مايساك وهو اسم نوع من الأشجار باللغة الكمبودية، وصل إلى بوسان في الساحل الجنوبي ترافقه رياح تصل سرعتها إلى 140 كلم بالساعة، اقتلعت إشارات المرور وأشجار، وأغرقت شوارع بالمياه.