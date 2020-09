شاهد، اعصار يضرب سفينة ويؤدي لمقتل معظم أفراد طاقمها الـ40 ونفوق 6 آلاف بقرة

أ ف ب-علقت السلطات اليابانية السبت البحث عن عشرات البحارة المفقودين بعد غرق سفينة بسبب إعصار وسط أمواج عالية وأحوال جوية سيئة منعت سفن الإنقاذ من المشاركة في العمليات.وكانت عمليات البحث استؤنفت السبت بعد غرق سفينة بسبب إعصار، لكن أمواجا عالية وأحوالا جوية سيئة منعت سفن الإنقاذ من المشاركة في العملية.

وأنقذ خفر السواحل الياباني ناجيا ثانيا الجمعة بعدما أطلقت السفينة "غالف لايفستوك 1" التي كانت تقل طاقما من 43 بحارا ونحو ستة آلاف بقرة، نداء استغاثة الأربعاء بالقرب من جزيرة أمامي أوشيما اليابانية التي ضربها الإعصار مايساك.

ويفترض أن يضرب إعصار آخر أقوى هو هايشن، في وقت متأخر من السبت اليابان، ترافقه رياح سرعتها 290 كلم في الساعة.

Hope is fading for two Australians still missing from a cargo ship, which sunk off the coast of Japan - with the wife of a Queensland man making a heartbreaking plea. @NatJohnWallace9 #9News pic.twitter.com/61ex2dgkFe— Nine News Sydney (@9NewsSyd) September 4, 2020