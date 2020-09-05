طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى العاصمة الأردنية الثلاثاء القادم 8 سبتمبر

أعلنت طيران الإمارات أنها سوف تستأنف تشغيل رحلاتها إلى عمّان برحلة يومية اعتباراً من 8 سبتمبر (أيلول) الجاري. وبذلك يرتفع عدد الوجهات التي تغطيها شبكة خطوط الناقلة في منطقة والشرق الأوسط إلى 8 مدن، في الوقت الذي تواصل العمل على إعادة تشغيل عملياتها عبر العالم، مع المحافظة على صحة وسلامة عملائها وموظفيها.

وسوف تعمل الرحلات إلى عمّان بطائرات البوينج 777-300ER. واعتباراً من 4 سبتمبر، تغادر الرحلة "ئي كيه 903" مطار دبي الدولي في الساعة 3 عصراً وتصل إلى عمّان في الساعة 4:55 عصراً. وتقلع رحلة العودة "ئي كيه 904" من مطار الملكة علياء الدولي في الساعة 7 مساءً لتصل إلى دبي في الساعة 11 ليلاً. والحجز متاح على الرحلات عبر الموقع الشبكي emirates.com أو عن طريق وكلاء السفر.

ويوفر استئناف الرحلات إلى عمّان الفرصة أمام عملاء طيران الإمارات للسفر براحة وأمان إلى دبي، ومنها إلى مختلف محطاتها في الشرق الأوسط وأوروبا وغرب آسيا والأميركتين والشرق الأقصى. ويتعين على المسافرين من وإلى الأردن تلبية متطلبات الوجهة التي يسافرون إليها.

ويمكن للعملاء من مختلف محطات طيران الإمارات التوقف في دبي مع إعادة فتح أبواب المدينة أمام الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين. ولضمان سلامة المسافرين والسياح والمجتمعات، فإن إبراز شهادة فحص "كوفيد-19" PCR يعتبر إلزامياً لجميع الركاب العابرين (الترانزيت) والقادمين إلى دبي (والإمارات العربية المتحدة) قبل ركوب الطائرة، بمن فيهم مواطنو دولة الإمارات والمقيمون والسياح، بغض النظر عن البلد الذي يأتون منه.

دبي ترحب بزوارها: تعد دبي واحدة من الوجهات العالمية الأكثر شعبية. ففي عام 2019، استقبلت المدينة 16.7 مليون زائر واستضافت مئات الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض العالمية، بالإضافة إلى الأحداث الرياضية والترفيهية. وأصبحت دبي من أوائل مدن العالم التي تحصل على ختم "السفر الآمن" SafeTravels من مجلس السفر والسياحة العالمي WTTC الذي صادق على التدابير والإجراءات الاحترازية الشاملة والفعالة التي تتخذها دبي لضمان صحة وسلامة زوارها.

وتقدم طيران الإمارات تغطية تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بـ"كوفيد-19" مجاناً لعملائها بغض النظر عن وجهتهم أو الدرجة التي يسافرون فيها، وتسري هذه التغطية على جميع العملاء الذين يسافرون على رحلات الناقلة حتى 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 (اكتمال الرحلة الأولى في أو قبل 31 أكتوبر 2020). وسوف تبقى التغطية سارية لمدة 31 يوماً بدءاً من سفر أول قطاع من الرحلة، ما يعني أن العملاء يمكنهم الاستمرار في الاستفادة من هذا الضمان حتى لو تابعوا سفرهم إلى مدينة أخرى بعد وصولهم إلى وجهتهم مع طيران الإمارات. ولا يحتاج العملاء إلى التسجيل أو ملء أي نماذج قبل سفرهم، كما أنهم غير ملزمين باستخدام التغطية. وما على أي عميل يتم تشخيص إصابته بـ"كوفيد-19" أثناء سفره سوى الاتصال بخط ساخن خاص لتلقي المساعدة والتغطية. وتوفر طيران الإمارات رقم الخط الساخن وتفاصيل تغطية نفقات "كوفيد-19" الطبية والحجر الصحي على www.emirates.com/COVID19assistance.