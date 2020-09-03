السعودية، 7 شروط لنقل العائدين ومتطلبات للسفر لـ25 دولة





وقالت الشركة في بيان لها، أمس الأربعاء، إن الاشتراطات تتضمن ما يلي:

- يجب على جميع الضيوف تعبئة وتوقيع نموذج تعهد الالتزامات بالاشتراطات الصحية وتسليمه لاحقاً لمركز المراقبة الصحية بالمطار عند الوصول.

- سيخضع جميع الضيوف للحجر الصحي الذاتي بالمنزل لمدة 7 أيام (3 أيام للممارسين الصحيين مع عينة سلبية في نهاية فترة الحجر).

- يجب على جميع الضيوف تثبيت تطبيقي تطمن وتوكلنا والتسجيل فيهما.

رابط تطمن:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tetaman.home&hl=ar

رابط توكلنا

https://play.google.com/store/apps/details?id=sa.gov.nic.tawakkalna&hl=ar

- يجب على الضيوف تحديد موقع المنزل من خلال تطبيق "تطمن" خلال 8 ساعات من الوصول.

- يجب على الضيوف مراقبة أعراض فيروس كورونا المستجد والاتصال فوراً على 937 في حال ظهور أي من الأعراض أو الذهاب للمركز الصحي أو الطوارئ عند الضرورة.

- يجب على الضيوف الدخول على تطبيق "تطمن" والقيام بالتقييم الصحي اليومي.

- يجب على الضيوف إتباع الإجراءات الاحترازية خلال الحجر الصحي الذاتي بالمنزل حسب ما هو مذكور بنموذج تعهد الالتزامات بالاشتراطات الصحية.

ونشرت الخطوط السعودية، متطلبات السفر إلى 25 دولة وهي: الإمارات، الكويت، عُمان، البحرين، مصر، لبنان، المغرب، تونس، الصين، المملكة المتحدة، إيطاليا، ألمانيا، فرنسا، النمسا، تركيا، اليونان، بنجلاديش، الفلبين، ماليزيا، جنوب إفريقيا، السودان، إثيوبيا، كينيا، نيجيريا، وإندونيسيا.