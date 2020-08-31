اعتقال كويتي وايطالي بتهم إرهاب بعد هبوط اضطراري لرحلة طيران قادمة من النمسا

وحاصرت قوات الشرطة المسلحة الطائرة بعد هبوطها في حوالي الساعة 7.20 مساء يوم الأحد بعد ورود تقارير عن العثور على "أشياء مشبوهة" في دورات المياه. وأكدت شرطة إسيكس أنه تم احتجاز رجل كويتي يبلغ من العمر 34 عامًا ورجلًا إيطاليًا يبلغ من العمر 48 عامًا في مطار لندن.

وذكرت صحيفة ديلي ميل أنه تم اعتقال كويتي عمره 34 عاما مع رجل ايطالي 48 عاما لدى هبوط الطائرة.

وقالت شركة ريناير التي تمتلك خطوط لودا جت التي شهدت الحادثة إن طاقمها أبلغ عن تهديد أمني محتمل في وجود شيء مشبوه في حمامات الطائرة.