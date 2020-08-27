طيران الإمارات تستأنف تشغيل رحلاتها إلى بانكوك مطلع سبتمبر

أعلنت طيران الإمارات أنها سوف تستأنف خدمات الركاب إلى بانكوك برحلات يومية اعتباراً من 1 سبتمبر (أيلول) المقبل.

وبذلك سيرتفع عدد المحطات التي تغطيها شبكة طيران الإمارات العالمية إلى 78 وجهة في مطلع سبتمبر، لتوفر لعملائها سفراً مريحاً وآمنا من وإلى العاصمة التايلندية عبر دبي من مختلف محطاتها في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا. كما ستصبح بانكوك المدينة الخامسة عشرة في جنوب وجنوب شرق آسيا ضمن شبكة طيران الإمارات العالمية.

وسوف تستخدم طيران الإمارات على خط تايلند طائرات البوينج 777-300ER بتقسيم الدرجات الثلاث: الأولى ورجال الأعمال والسياحية. واعتباراً من 1 سبتمبر، سوف تغادر الرحلة "ئي كيه 384" مطار دبي الدولي يومياً في الساعة 1:50 صباحاً وتصل إلى بانكوك في الساعة 11:30 صباحاً. أما رحلة العودة "ئي كيه 385"، فتقلع من مطار بانكوك الدولي في الساعة 3:25 صباحاً وتصل إلى دبي في الساعة 6:35 صباحاً.

والحجز متاح على الرحلات عبر الموقع الشبكي emirates.com أو عن طريق وكلاء السفر. وينبغي على المسافرين إلى بانكوك الامتثال لمتطلبات السلطات التايلندية التي يمكن الاطلاع عليها عبر https://www.emirates.com/ae/english/help/travel-requirements/#81339 قبل إجراء الحجز.

ويمكن للعملاء من مختلف محطات طيران الإمارات التوقف في دبي مع إعادة فتح أبواب المدينة أمام الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين. ولضمان سلامة المسافرين والسياح والمجتمعات، فإن إبراز شهادة فحص "كوفيد-19" PCR يعتبر إلزامياً لجميع الركاب العابرين (الترانزيت) والقادمين إلى دبي (والإمارات العربية المتحدة) قبل ركوب الطائرة، بمن فيهم مواطنو دولة الإمارات والمقيمون والسياح، بغض النظر عن البلد الذي يأتون منه.

دبي ترحب بزوارها: تعد دبي واحدة من الوجهات العالمية الأكثر شعبية. ففي عام 2019، استقبلت المدينة 16.7 مليون زائر واستضافت مئات الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض العالمية، بالإضافة إلى الأحداث الرياضية والترفيهية. وأصبحت دبي من أوائل مدن العالم التي تحصل على ختم "السفر الآمن" SafeTravels من مجلس السفر والسياحة العالمي WTTC الذي صادق على التدابير والإجراءات الاحترازية الشاملة والفعالة التي تتخذها دبي لضمان صحة وسلامة زوارها.

المرونة والضمان: توفر سياسات الحجز الخاصة بطيران الإمارات المرونة والثقة للعملاء في التخطيط لسفرهم. ويمكن للعملاء الذين يشترون تذاكر طيران الإمارات حتى 31 أغسطس (آب) 2020 للسفر حتى 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، الاستفادة من شروط وخيارات إعادة الحجز، إذا ما اضطروا إلى تغيير خطط سفرهم بسبب القيود غير المتوقعة على الرحلات أو السفر المتعلقة بـ"كوفيد-19" أو عندما يحجزون تذكرة مرنة Flex أو بالغة المرونة Flex plus. مزيد من المعلومات هنا.

وتقدم طيران الإمارات تغطية تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بـ"كوفيد-19" مجاناً لعملائها بغض النظر عن وجهتهم أو الدرجة التي يسافرون فيها، وتسري هذه التغطية على جميع العملاء الذين يسافرون على رحلات الناقلة حتى 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 (اكتمال الرحلة الأولى في أو قبل 31 أكتوبر 2020). وسوف تبقى التغطية سارية لمدة 31 يوماً بدءاً من سفر أول قطاع من الرحلة، ما يعني أن العملاء يمكنهم الاستمرار في الاستفادة من هذا الضمان حتى لو تابعوا سفرهم إلى مدينة أخرى بعد وصولهم إلى وجهتهم مع طيران الإمارات. ولا يحتاج العملاء إلى التسجيل أو ملء أي نماذج قبل سفرهم، كما أنهم غير ملزمين باستخدام التغطية. وما على أي عميل يتم تشخيص إصابته بـ"كوفيد-19" أثناء سفره سوى الاتصال بخط ساخن خاص لتلقي المساعدة والتغطية. وتوفر طيران الإمارات رقم الخط الساخن وتفاصيل تغطية نفقات "كوفيد-19" الطبية والحجر الصحي على www.emirates.com/COVID19assistance.