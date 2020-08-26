شاهد انقاذ سياح من على متن حريق يخت فاخر في ايطاليا

وذكر بيان لحرس السواحل الايطالي إنه جرى انقاذ 17 شخصا كانوا على متنه، فيما تواصلت النيران حتى أتت على كامل اليخت الذي غرق بعد أن أتلف الحريق كامل هيكله الخارجي.

#GuardiaCostiera di #Olbia coordina soccorsi a 17 persone che si trovavano su unità con incendio a bordo, poi affondata.

Alle operazioni hanno preso parte due motovedette e un elicottero Guardia Costiera. Naufraghi, intercettati e scortati in porto.#SAR #SicurezzaNavigazione pic.twitter.com/UASll7DQQs— Guardia Costiera (@guardiacostiera) August 26, 2020

وجرى انقاذ عدد من السياح رموا بنفسهم من اليخت الذي يبلغ طوله 50 مترا ( من طراز Lady MM )قبل غرقه

وقالت وكالة الانباء الايطالية أنسا إن النيران اندلعت في اليخت على مسافة 96 كم من كابو كومينو على شاطئ سردينيا الشمالي الشرقي، وتلقى حرس السواحل نداء استغاثة فأرسل مركبي وحوامة لموقع الحادث.

وكان بين 17 شخصا تم انقاذهم ثمانية سياح من كازاخستان و9 من طاقم اليخت وكانوا كلهم قد أخلوا المركب بالاستعانة بمركب صغير ولم يصب أحد بأذى.