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الأربعاء 26 أغسطس 2020 09:30 م

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شاهد انقاذ سياح من على متن حريق يخت فاخر في ايطاليا

نشر حرس السواحل الايطالي لقطات احتراق يخت فاخر قرب شاطئ جزيرة سردينا وأرسال فرق انقاذ.

شاهد انقاذ سياح من على متن حريق يخت فاخر في ايطاليا

وذكر بيان لحرس السواحل الايطالي إنه جرى انقاذ 17 شخصا كانوا على متنه، فيما تواصلت النيران حتى أتت على كامل اليخت الذي غرق بعد أن أتلف الحريق كامل هيكله الخارجي.

وجرى انقاذ عدد من السياح رموا بنفسهم من اليخت الذي يبلغ طوله 50 مترا ( من طراز Lady MM )قبل غرقه

وقالت وكالة الانباء الايطالية أنسا إن النيران اندلعت في اليخت على مسافة 96 كم من كابو كومينو على شاطئ سردينيا الشمالي الشرقي، وتلقى حرس السواحل نداء استغاثة فأرسل مركبي وحوامة لموقع الحادث.

وكان بين 17 شخصا تم انقاذهم ثمانية سياح من كازاخستان و9 من طاقم اليخت وكانوا كلهم قد أخلوا المركب بالاستعانة بمركب صغير ولم يصب أحد بأذى.

 

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