الاتحاد للطيران ستستأنف رحلاتها إلى الصين من أبو ظبي

وأكدت الاتحاد للطيران في البيان أن تسعة ركاب سافروا مؤخرًا بين أبوظبي وشنغهاي ، قد سجلوا نتائج إيجابية في اختبارات الحمض النووي عند وصولهم إلى مطار بودونغ الدولي ، رغم من خضوعهم لاختبار PCR الإضافي وظهور نتائج سلبية في اختبار كورونا المستجد قبل مغادرتهم.

وتم تسجيل حالات مماثلة على ناقلات قادمة من بلدان أخرى.



ويشير البيان أن الاتحاد للطيران تعمل عن كثب مع مكتب شنغهاي للوقاية من كوفيد -19 والهيئات الأخرى المعنية لتحديد سبب التناقض في نتائج الاختبار وتواصل الالتزام بالإرشادات التي وضعتها السلطات في الإمارات العربية المتحدة والصين.



حتى يتم الانتهاء من الأمر ، ومن أجل اتباع لوائح إدارة الطيران المدني الاحترازية الحالية في الصين في مثل هذه الظروف ، ألغت الاتحاد خدمة EY862 بين أبوظبي وشنغهاي في 24 أغسطس وخدمة EY867 بين شنغهاي وأبو ظبي في 25 أغسطس. وستستأنف الخدمة في 31 أغسطس.

وكشف البيان تحديثا لبروتوكول اختبار PCR المحدثة لشانغهاي، وينص على ضرورة قيام جميع المسافرينعلى متن الاتحاد للطيران إلى شنغهاي بتقديم اختبارات بنتائج سلبية

لكوفيد 19 صادرة من منشأة اختبار معتمدة من الحكومة في غضون 48 ساعة قبل مغادرتهم ، للموافقة على الصعود. وتتوفر معلومات كاملة عن اللوائح وبروتوكولات الاختبار الخاصة بشنغهاي والوجهات الأخرى على الرابط www.etihad.com/destinationguide.



يجب أن يخضع الضيوف لاختبار PCR الخاص بهم من قبل عيادة معترف بها من قبل الحكومة المحلية أو تحددها السفارة الصينية في بلد المغادرة. إذا كنت مسافراً من الإمارات العربية المتحدة ، فلن تقبل الاتحاد للطيران إلا نتيجة اختبار COVID-19 PCR من أحد المرافق الطبية من إدارة صحة. يتوفر مزيد من المعلومات حول مرافق صحة على https://www.seha.ae/.



