لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا
  • بحث
قائمة

حجم الخط

- Aa +

  1. الصفحة الرئيسية
  2. قطاعات وصناعات
  3. مواصلات
الثلاثاء 25 أغسطس 2020 04:30 م

حجم الخط

- Aa +

مستقبل من السيارات الخارقة والهجينة تبشر به ماكلارين

أعلنت ماكلارين أتوموتيڤ عن طرح هيكل جديد لسياراتها هو الأول من نوعه منذ عقد، مما يعزّز الخطوات التي تتخذها الشركة للدخول في عالم السيارات الهجينة التي تعمل بالغاز والكهرباء.

مستقبل من السيارات الخارقة والهجينة تبشر به ماكلارين
سيارات رياضية خارقة من ماكلارين قريبا.

كشفت الشركة البريطانية للسيارات الرياضية الفاخرة والسيارات الخارقة على سياراتها الهجينة التي تعمل بالغاز و الكهرباء. و ذلك على أن يتم ظهوروها للمرة الأولى العام المقبل.

وفي تصريح صادر عن الشركة، أعلنت أن تصميم البنية الهندسية المصنوعة من ألياف الكربون، والتي تم الكشف عنها يوم الثلاثاء، جاء خصيصاً لتمكينها من الانتقال بالكامل إلى عالم السيارات الخارقة التي تعمل بالكهرباء.

وجرت عمليات تطوير الهيكل في مركز ماكلارين لتكنولوجيا المركبات في شيفيلد شمال إنجلترا، والذي ستتم عمليات الإنتاج فيه.

وتأثرت ماكلارين خلال الشهور الأخيرة من تداعيات جائحة كوفيد-19، فتقلّصت المبيعات، وتأثرت سباقات الفورمولا 1.

ونجحت الشركة الشهر الماضي بالحصول على تمويل بقيمة 196 مليون دولار أمريكي من بنك البحرين الوطني، إحدى الشركات التابعة لـ ممتلكات، صندوق الثروة السيادية البحريني، وأكبر المساهمين فيها.

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة عن إمكانية إفلاسها بحلول منتصف شهر يوليو، بعد أن عارض المالكون خطة لجمع الأموال عبر رهن مقرّها الرئيسي وتشكيلتها من السيارات التاريخية.

بينما ألغت أستون مارتن خططاً لإنتاج سيارة كهربائية خارقة بعد تأثرها بالديون وتضخم مخزوناتها. وطرحت بورشه سيارة تايكان، أول نموذج كهربائي بالكامل، العام الماضي.

أريبيان بزنس

اقرأ التالي

البحري" توقع اتفاقية بقيمة 410 ملايين دولار أمريكي لبناء 10 ناقلات كيماويات

طيران الإمارات تشغل رحلات خاصة إلى الهند

البحرين تلغي الحجر المنزلي للقادمين إليها