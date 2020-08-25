مستقبل من السيارات الخارقة والهجينة تبشر به ماكلارين

كشفت الشركة البريطانية للسيارات الرياضية الفاخرة والسيارات الخارقة على سياراتها الهجينة التي تعمل بالغاز و الكهرباء. و ذلك على أن يتم ظهوروها للمرة الأولى العام المقبل.

وفي تصريح صادر عن الشركة، أعلنت أن تصميم البنية الهندسية المصنوعة من ألياف الكربون، والتي تم الكشف عنها يوم الثلاثاء، جاء خصيصاً لتمكينها من الانتقال بالكامل إلى عالم السيارات الخارقة التي تعمل بالكهرباء.

وجرت عمليات تطوير الهيكل في مركز ماكلارين لتكنولوجيا المركبات في شيفيلد شمال إنجلترا، والذي ستتم عمليات الإنتاج فيه.

وتأثرت ماكلارين خلال الشهور الأخيرة من تداعيات جائحة كوفيد-19، فتقلّصت المبيعات، وتأثرت سباقات الفورمولا 1.

ونجحت الشركة الشهر الماضي بالحصول على تمويل بقيمة 196 مليون دولار أمريكي من بنك البحرين الوطني، إحدى الشركات التابعة لـ ممتلكات، صندوق الثروة السيادية البحريني، وأكبر المساهمين فيها.

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة عن إمكانية إفلاسها بحلول منتصف شهر يوليو، بعد أن عارض المالكون خطة لجمع الأموال عبر رهن مقرّها الرئيسي وتشكيلتها من السيارات التاريخية.

بينما ألغت أستون مارتن خططاً لإنتاج سيارة كهربائية خارقة بعد تأثرها بالديون وتضخم مخزوناتها. وطرحت بورشه سيارة تايكان، أول نموذج كهربائي بالكامل، العام الماضي.