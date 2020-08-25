كانتاس تسرح 2500 موظف

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأسترالية كانتاس اليوم الثلاثاء ، عن خطط لإلغاء ما يقرب من 2500 وظيفة أخرى ، بعد أيام فقط من تكبدها خسارة سنوية ضخمة بسبب انهيار الطلب الناجم عن فيروس كورونا.

وقالت مجموعة كانتاس وفرعها للطيران الاقتصادي جيت ستار إنهم سيوكلون أطراف خارجية لعمليات المناولة الأرضية في جميع المطارات المحلية ، في انتظار المراجعة النهائية للمهام.



يأتي هذا بالإضافة إلى 6000 حالة تسريح تم الإعلان عنها بالفعل حيث تقوم الشركة بتنفيذ حملة سريعة لخفض التكاليف بقيمة 10 مليارات دولار استجابة لـ "الفترة الأكثر تحديًا" في تاريخها الممتد 99 عامًا.

قال الرئيس التنفيذي المحلي لشركة كانتاس أندرو ديفيد إن الإجراء سيوفر ما يقدر بنحو 72 مليون دولار في السنة.

وقال "في الوقت الحالي ، تبلغ طاقتنا المحلية 20 في المائة من مستويات ما قبل كوفيد ومن المتوقع أن يستغرق تعافي السفر الدولي سنوات ".

نحن نعلم أن قيود السفر سترفع في النهاية ، لكن السوق سيكون مختلفًا تمامًا.

وقال ديفيد إنه تم إيقاف أكثر من 200 طائرة كانتاس بعد انهيار عائدات الشركة بنسبة 82٪ بين أبريل ويونيو.

دخلت فيرجن أستراليا ، المنافس الرئيسي لشركة كانتاس ، تحت الاشراف القضائي الطوعي في أبريل بعد وقت قصير من إغلاق أستراليا لحدودها الدولية وتراجع السفر المحلي.

أغلقت فيرجن شركتها الفرعية ذات الميزانية المحدودة Tigerair Australia وسرحت 3000 موظف بينما تستعد لإعادة التشغيل في ظل الملكية الجديدة لشركة الأسهم الخاصة الأمريكية العملاقة بين كابيتال .

ولا تزال مناطق عديدة من أستراليا - التي سجلت ما يقرب من 25000 حالة إصابة بفيروس كورونا و 525 حالة وفاة حتى الآن - مغلقة بينما يخضع السفر بين معظم الولايات لقيود عديدة.

وقال مسؤولون حكوميون إن الدولة لن تفتح حدودها الدولية أمام المسافرين حتى يتم العثور على لقاح.