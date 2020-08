عودة المقيمين في الإمارات إلى أي مطار في الدولة

وأكد اللواء محمد المري، خلال الإجابة عن استفسار وجه له من أحد المقيمين يتساءل حول مدى إمكانية الحاصلين على تصريح العودة لدبي من الدخول إلى الدولة عبر مطار أبوظبي أو الشارقة، لافتاً بأن المقيمين في دبي يحصلون بموجب التصريح المعطى لهم على كافة التسهيلات المطلوبة للدخول إلى دبي من كافة مطارات الدولة شرط تقديم فحص خلو من كوفيد 19 وتصريح الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.

وطرحت المبادرة ضمن أولى لقاءاتها عشرات الأسئلة الموجهة إلى اللواء محمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، حول بعض الإجراءات المتعلقة بحاملي إقامات دبي، والقرارات المعنية بتمديد صلاحية إقامات المتواجدين خارج الدولة، إلى جانب بعض الاسئلة المتعلقة بالغرامات المرتبة على التأخر في إصدار بطاقة هوية، وغيرها العشرات من الأسئلة المهمة التي تشغل شريحة واسعة من الجمهور، وتنشر جميع هذه الأسئلة والإجابات عبر الحسابات الرسمية التابعة للمكتب الإعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي.

هل يقتصر الحصول على الموافقة للعودة إلى الدولة لمن يسافرون عبر طيران الإمارات وفلاي دبي؟ أم يمكن شراء التذاكر من شركات طيران أخرى؟



