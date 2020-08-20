البحرين تلغي الحجر المنزلي للقادمين إليها

حيث أصبح على القادمين إليها الذين تظهر نتائجهم المخبرية سلبية بتوقيع تعهد بإقرار التزامهم بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة بالعزل الذاتي لحين حصولهم على نتيجة الفحص الذي أجري لهم وقت الوصول، وإجراء الفحص في اليوم العاشر من الوصول للمملكة لجميع القادمين الذين سيقيمون في البحرين لمدة تمتد لأكثر من 10 أيام.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن الفريق الوطني الطبي واصل اجتماعاته الدورية لمناقشة مستجدات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تم اتخاذها للتصدي لفيروس كورونا واستعرض المؤشرات والاحصائيات المتعلقة بجهود التصدي لفيروس كورونا، وناقش الإجراءات المتعلقة بالمسافرين القادمين إلى مملكة البحرين، حيث بينت الإحصائيات خلال الفترة من 1 يوليو 2020 إلى 16 أغسطس الجاري أن الحالات الإيجابية للمسافرين القادمين بلغت 0.2% بعد إجراء فحص الخروج من الحجر البالغة 10 أيام حالياً.

واشارت إلى أنه بناءً على هذه المعطيات تقرر استمرار إجراء الفحص المخبري لفيروس كورونا /PCR/ لجميع القادمين إلى مملكة البحرين من مواطنين ومقيمين وزائرين على نفقتهم الخاصة لفحص القدوم والفحص بعد انقضاء 10 أيام من الاقامة بمملكة البحرين، ومواصلة تفعيل التطبيق الإلكتروني "مجتمع واعي" لكافة القادمين.(وام)