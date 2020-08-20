طيران الإمارات تطمح لخدمة جميع وجهاتها بحلول صيف 2021

وقبل تفشي الفيروس، كانت أكبر شركة طيران في الشرق الأوسط تنقل عشرات ملايين المسافرين سنويا من وإلى دبي التي تشكّل السياحة فيها شريان حياة منذ أكثر من عقدين، وقد استقبلت أكثر من 16,7 مليون زائر العام الماضي.

وأوضح عادل الرضا الرئيس التنفيذي للعمليات في "طيران الإمارات" في مقابلة تلفزيونية "لن أقول إن الأسوأ وراءنا، ولكن بالتأكيد هناك مسار إيجابي (...) فإذا قارنا أداءنا الآن بما كان عليه قبل شهر، نرى أن عدد الركاب تضاعف".

وتابع متحدثا لقناة "سي أن بي سي" أنه "يمكننا القول بسهولة أنّه بحلول صيف 2021 سنخدم 100 في المئة من وجهات شبكتنا، 143 وجهة ستتم خدمتها بحلول صيف 2021".

لكنه أشار إلى أن عدد الرحلات "وتواترها في اليوم سيعتمد على الطلب وبعض من القيود التي ستحتاج للتخفيف من قبل بعض المطارات وبعض الدول".

ويشير موقع "طيران الإمارات" إلى أن الشركة كانت تسيّر رحلات إلى 157 وجهة قبل تفشي الفيروس. ولم يوضح الرضا ما إذا كانت الشركة قرّرت الاستغناء عن وجهات.

وكانت الشركة علّقت رحلاتها في آذار/مارس بسبب إجراءات الحد من الفيروس قبل أن تعاود نقل مسافرين بعد ثلاثة أسابيع إنما من وإلى وجهات محدودة، ثم تعاود السفر إلى وجهات محددة بشكل مطرد بلغ عددها 70 وجهة هذا الشهر.

ودفعت الإجراءات الشركة إلى تسريح نحو تسعة آلاف من موظفيها بحسب رئيس مجلس الإدارة تيم كلارك. وتوظّف المجموعة 60 ألف شخص بينهم 4300 قائد طائرة.

وقال كلارك في حزيران/يونيو إن الشركة قد تحتاج إلى أربع سنوات لتعود الأمور إلى طبيعتها "إلى حد ما"، غداة إعلان المجموعة تسريح الموظفين.(وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب)