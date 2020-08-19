موانئ دبي العالمية تسجل تراجعا بـ 56 % في أرباح النصف الأول بسبب جائحة كوفيد 19

أعلنت "موانئ دبي العالمية المحدودة" اليوم عن تسجيل نتائج مالية مرنة استجابت للمتغيرات خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020، حيث سجلت ارتفاعًا بنسبة 1% (على أساس المقارنة المثلية) في قيمة الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

وتعليقًا على أداء الشركة، قال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "موانئ دبي العالمية":

“لا شك أن جائحة "كوفيد-19" قد أنتجت تحديات غير مسبوقة في تاريخ قطاع الشحن بأكمله. سجلت "موانئ دبي العالمية" تراجعًا بنسبة 3.9% في الحجم الإجمالي لمناولة الحاويات في النصف الأول من 2020 مقارنةً بنسبة تراجع بلغت 10% في القطاع العالمي مما يمثل أداءً جيدًا نسبيًا للشركة إذا ما تمت مقارنته بالأداء العام للقطاع. ومع ذلك، ارتفعت خلال هذه الفترة قيمة الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك6، على أساس المقارنة المثلية وباستثناء عملية بيع الأرض في الفترة السابقة) بنسبة 1.1% مما يعكس قدرتنا على إدارة التكاليف بفعالية. ويؤكد هذا الأداء كفاءة إستراتيجياتنا وعملنا في المواقع المناسبة مع التركيز على البضائع من بلد المنشأ إلى الوجهة النهائية، وسنستمر في تحقيق التوازن بين النمو والمرونة في عملياتنا.

"وبالرغم من صعوبة التحديات، فقد حرصنا على تحقيق التقدم في استراتيجيتنا وتقديم حلول سلاسل التوريد المتكاملة لأصحاب البضائع، من خلال التركيز على رقمنة الخدمات اللوجستية وتطوير حلول جديدة للعديد من القطاعات الأخرى مثل قطاعات السيارات والنفط والغاز والسلع سريعة الاستهلاك، ولقد أسعدتنا كثيرًا ردود الفعل الإيجابية من أصحاب البضائع، ونواصل الآن تقديم حلول فعّالة وذكية لعملائنا مما يبشر بنتائج أكثر إيجابية في المستقبل.

"في عام 2020 قمنا بإلغاء إدراج أسهم موانئ دبي العالمية في البورصة لتعود إلى الملكية الخاصة، ويرجع الفضل في المرونة والقوة اللتين تتمتع بهما الشركة في جميع أنشطتها إلى إدراكها لأهمية الاستثمار خلال السنوات الماضية في مواكبة التغييرات في القطاع، فقدرتنا على التأقلم والتطور هي كلمة السر وراء نجاحنا وتميزنا وسوف نواصل جهود التطوير لتحقيق المزيد من النمو. ونعتقد أن هذه الإستراتيجية طويلة الأجل لا تتناسب مع الأهداف قصيرة الأجل التي تتسم بها أسواق الأسهم، لذلك قررنا العودة إلى الملكية الخاصة للتركيز على تطوير الشركة بما يتناسب مع أهدافها خلال المرحلة المقبلة.