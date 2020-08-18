دبي : شركة الشاحنات تراكين توسع شبكتها اللوجستية إلى باكستان

أعلنت تراكين التي تعمل من دبي عن إضافة وجهة جديدة لعملياتها اللوجستيّة وكشفت عن انطلاق عملياتها التشغيلية في باكستان.

وتقول الشركة إنها تعكف على حل مشكلات في قطاع النقل عبر توفير منصة متكاملة وسهلة الاستخدام لشركات الشحن والنقل والوسطاء وسائقي الشاحنات؛ فضلاً عن تسهيل عمليات الدفع وتوحيد عمليات التوثيق وقوائم الشحن، والمساعدة في تعزيز الربحية لجميع الأطراف ذات الصلة بالقطاع.

وسجّل قطاع النقل في باكستان معدل نمو سنوي مركب تزيد نسبته عن 18% منذ عام 2017 لتبلغ قيمته 35 مليار دولار أمريكي. وتشير دراسة تقييم قدرة تنفيذ البنية التحتية في باكستان إلى أن أوجه القصور في قطاع النقل الباكستاني غير المنظّم يكلّف اقتصاد الدولة حوالي 500 مليار روبية باكستانية سنوياً، ما يعادل نسبة تتراوح بين 4-5% من حجم الناتج الإجمالي المحلي للدولة.

ودفعت هذه الإحصائيات شركة تراكينإلى دخول السوق الباكستانية لمساعدتها على إحداث نقلة نوعية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية وتمكينه وتنظيمه بالاعتماد على حلولها القائمة على التكنولوجيا. ونتيجةً للتحسن المستمر الذي تشهده باكستان من حيث أحوال الطرقات وطول الطرقات السريعة، فقد حان الوقت بالنسبة للدولة لجني فوائد خدمات النقل المنظمة والمُدارة بشكل جيد، كتلك التي تقدمها تراكين.

وتعمل تراكين على تمكين شركات الشحن عبر مساعدتها على اختيار الشاحنات الملائمة لتحميل الشحنات باستخدام واجهة التشغيل سهلة الاستخدام، ما يسهم في خفض تكاليف الشحن والحد من حالات السرقة والاحتيال من خلال مجموعة أدوات Trukkin المعتمدة للسائقين وشركات النقل.

