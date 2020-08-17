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الأثنين 17 أغسطس 2020 08:30 م

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4 خطوات لعودة المقيمين إلى دبي

اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي توضح الاشتراطات الخاصة بعودة المقيمين إلى إمارة دبي.

4 خطوات لعودة المقيمين إلى دبي

نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، توضيحا للاشتراطات اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث لعودة المقيمين إلى إمارة دبي.

وأولها تصريح دخول من الموقع الالكتروني للإدارة العامة للاقامة وشؤون الأجانب، ثم ابراز نتيجة الفجص المخبري لكوفيد 19 قبل الصعود للطائرة وعند الوصول. ثم تحميل تطبيق كوفيد 19 الذكي، ولا داعي للحجر الصحي طالما تفيد نتيجة الاختبار السلبية بعدم وجود اصابة.

 

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