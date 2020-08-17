دبي: ضبط سائق متهور يقود سيارته عكس السير ويصدم سيارة شرطة

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أعلنت شرطة دبي عن قيام رجال الإدارة العامة للمرور بإلقاء القبض على سائق سيارة متهور وبرفقته شخصين آخرين، قاد المركبة ذات الدفع الرباعي بطيش وتهور
وكان السائق يقود سيارته بدون لوحة أرقام، وعكس حركة السير، مُعرضا حياته وحياة المرافقين له، ومستخدمي الطريق إلى الخطر، بعد أن رفض الامتثال لأوامر الدورية الشرطية بالتوقف، واصطدم بها مُعرضا حياة من فيها للخطر.
و أوضح العميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي أن دورية شرطية كانت تؤدي مهامها على شارع جبل علي -لهباب، وشاهدت مركبة في الشارع دون لوحة أرقام، وتسير بسرعة تشكل خطراً على مستخدمي الطريق، مبيناً أن الدورية حاولت إيقاف المركبة إلا أن قائدها رفض الامتثال لإشعار الدورية عبر اللواح وجهاز مُكبر الصوت "الونان الصوتي"، وأقدم على الدوران بطريقة خاطئة وعكس حركة السير، ليتجه إلى شارع دبي -العين.
ولفت العميد المزروعي إلى أن قائد المركبة وأثناء سيره عكس حركة السير شاهد سيارات قادمه بالاتجاه الصحيح، فأقدم بشكل متعمد على الاصطدام بدورية الشرطة ثم اتجه إلى شارع الإمارات في الطريق المتجه نحو إمارة الشارقة، وأثناء قيادته بتهور فقد السيطرة وخرج إلى منطقة رملية فانفجر إطار مركبته ما أدى إلى حدوث عطل فيها وتوقفت عن الحركة،
#أخبار | شرطة دبي: الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة 300 ألف درهم عقوبة القيادة بتهور وتعريض حياة الناس للخطر
التفاصيل:https://t.co/bgpPBP40lQ#شرطة_دبي#أمنكم_سعادتنا#الجميع_مسؤول#نتواصل_ونحمي_نبتكر_ونبني pic.twitter.com/wIBCHlBwLE— Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) August 17, 2020
وأكد العميد سيف مهير المزروعي أن القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 بشأن السير والمرور، يُعاقب على قيادة المركبة بدون لوحة أرقام، وبطيش وتهور بطريقة تُعرض حياة الناس للخطر، وتتسبب في إتلاف أموالهم في ظل عدم الامتثال لأوامر رجال الشرطة، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزيد على ثلاثمائة ألف درهم، وإيقاف رخصة القيادة لمدة سنتين والحرمان من تجديدها لمدة مماثلة (في حال وجود رخصة قيادة)، وفي حال عدم وجود رخصة قيادة ستتم مطالبة الجهات القضائية بحرمان سائق المركبة من الحصول على رخصة قيادة جديدة لمدة لا تقل عن 4 سنوات إلى جانب مصادرة المركبة المُستخدمة في ارتكاب هذه الأفعال.