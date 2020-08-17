مصر ترفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق





وأصبح سعر تذكرة مترو الأنفاق خمسة جنيهات للرحلة التي لا تتجاوز تسع محطات بدلا من ثلاثة جنيهات، وسبعة جنيهات ارتفاعا من خمسة لعدد 16 محطة، وعشرة جنيهات بدلا من سبعة لأكثر من 16 محطة، حسبما ذكرت وزارة النقل.

وقال رجب محمد، عامل من محافظة الجيزة، لرويترز بمحطة مترو أنفاق العتبة ”لم نفق بعد من زيادة أسعار الكهرباء حتى نزيد أسعار أهم وسيلة مواصلات للمواطنين“.

وتابع ”أركب يوميا مواصلات بنحو 30 جنيها وأدفع كهرباء وغاز شهريا بنحو 400 جنيه غير مصاريف الأسرة... كيف أدبر مصاريف الأكل والشرب؟“

كانت مصر زادت أسعار الكهرباء بما يصل إلى حوالي 27 بالمئة بداية من يوليو تموز.

زاد معدل الفقر في مصر خلال السنة المالية 2017-2018 إلى 32.5 بالمئة من 27.8 بالمئة في 2015، ويقع خط الفقر عند 8827 جنيها في السنة للفرد، وفقا لأحدث بيانات متاحة.

وفي محطة كلية الزراعة بالخط الثاني لمترو الأنفاق، لوحظ انتشار كثيف لقوات الأمن خارج المحطة. كانت زيادة سابقة لأسعار تذاكر المترو قد أوقدت شرارة احتجاجات محدودة.